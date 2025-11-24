Yrma Guerrero, líder de Corazón Serrano , expresó su malestar ante el comentario del locutor, destacando que es una falta de respeto hacia las integrantes de la agrupación.

La presencia de Corazón Serrano en un medio ecuatoriano se volvió viral luego de que una entrevista tomara un giro inesperado. Durante la transmisión, el conductor lanzó una pregunta fuera de lugar que incomodó visiblemente a las integrantes del grupo. La situación generó críticas en redes y abrió un debate sobre los límites del respeto en entrevistas en vivo. Ante ello, Yrma Guerrero no dudó en responder con firmeza y expresar su molestia.

Yrma Guerrero reacciona con molestia ante comportamiento de conductor contra Corazón Serrano

La reciente visita de Corazón Serrano a Ecuador, realizada como parte de su gira promocional, terminó generando controversia luego de que una entrevista radial tomara un rumbo inesperado. Lo que debía ser una conversación ligera y musical se convirtió en un momento incómodo cuando el conductor lanzó una pregunta que descolocó por completo a las artistas.

En plena transmisión en vivo, el locutor sorprendió al grupo con una interrogante subida de tono: “¿Qué cantarían calatitas en el jacuzzi con vinito en mano?”. El comentario, captado por las cámaras de la emisora, se volvió viral de inmediato debido a lo inapropiado del planteamiento.

El gesto de Susana Alvarado reflejó la incomodidad del momento, mientras que Briela Cirilo dejó ver su molestia ante la actitud del entrevistador.

Frente a la situación, fue Yrma Guerrero, la líder de la agrupación, quien reaccionó con firmeza, dejando en claro su desacuerdo y evidenciando su malestar por lo ocurrido. "Te lo podría preguntar tu pareja, ¿no? '¿Qué canción cantas en la ducha?', pero un periodista te va a preguntar qué canción cantarías calata en la ducha, ¿a él qué le importa qué canción va a cantar en la ducha?", comenzó diciendo Yrma Guerrero con gran molestia.

“De hecho que está recontra mal pues ¿no? Porque no está bien. Es una falta de respeto, porque nosotros somos cantantes, más no… en ningún aspecto cantamos calatas ni nada”, sentenció.

"La que debió haber contestado es la que es más efusiva, por ejemplo, Leslie, si hubiese dicho: '¿Y qué clase de pregunta es esa? O sea, si yo cantaría una canción eso es para mí y solo yo sabría qué cantar'. ¿Por qué él tendría que exponer?", sostuvo.

"Bien desatinada la pregunta, definitivamente", finalizó la líder de la agrupación mostrando su inconformidad con la actitud del locutor hacia las cantantes.

La contundente respuesta de Briela Cirilo ante la pregunta del conductor

En medio del incómodo momento generado durante la entrevista, fue Briela Cirilo quien decidió intervenir para poner límites. La intérprete, reconocida por su poderosa voz en ‘Mix Corazón Mentiroso’, no dejó pasar la pregunta fuera de lugar y respondió de forma clara y sin titubeos.