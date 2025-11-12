Paco Bazán responde a acusaciones de Melissa Linares sobre incumplimiento de pensión alimenticia, reafirmando su compromiso como padre responsable en un comunicado.

Paco Bazán decidió salir al frente tras los señalamientos de Melissa Linares, madre de su hija menor, quien lo acusó de no cumplir con la pensión alimenticia. A través de un comunicado oficial, el conductor de ATV buscó aclarar su situación legal y reafirmar su rol como padre responsable. El pronunciamiento se da en medio de una fuerte controversia mediática que ha captado la atención del público.

Paco Bazán rompe su silencio y afirma que cumple con la pensión de su hija

En medio de la polémica por las declaraciones de Melissa Linares, madre de su hija menor, Paco Bazán decidió pronunciarse oficialmente. A través de un comunicado firmado por su abogada, Lady Peña Jiménez, el conductor de televisión buscó aclarar los señalamientos en su contra por presunto incumplimiento de pensión alimenticia.

Según el documento difundido en redes sociales, “a la fecha, no existe proceso judicial notificado ni sentencia alguna que involucre al señor Bazán. Asimismo, se deja constancia de que entre las partes existe un acta conciliatoria vigente sobre aumento de alimentos, la cual viene siendo cumplida de manera puntual y en su totalidad. En caso de surgir algún reclamo adicional, el señor Bazán reitera su plena disposición para atenderlo dentro del marco legal correspondiente”, se lee en el texto.

La abogada también lamentó que se haya generado confusión por una conversación privada entre las partes. “En dicha comunicación se hizo referencia a un presunto retraso en los pagos del Canal ATV y Radio Ritmo Romántica; sin embargo, corresponde aclarar que dicha situación obedece únicamente a una deficiencia en la facturación por parte del microproductor, quien asume la responsabilidad de dicha omisión contable y se encuentra corrigiendo y regularizando la situación”, explicó.

Por último, el comunicado resalta el rol paternal del exarquero y su compromiso con sus tres hijos. “El señor Bazán es padre de tres hijos y mantiene con sus hijos mayores un régimen de tenencia compartida y armoniosa, basado en el respeto y la cooperación mutua. Su propósito es continuar con su hija menor el mismo vínculo cercano, afectivo y constante, el cual se viene fortaleciendo con sus hermanos en un entorno familiar saludable y amoroso”, señala la misiva.

El pronunciamiento busca frenar la ola de críticas hacia el conductor de ATV, luego de que Linares lo acusara públicamente de no cumplir con la manutención de su hija, situación que ha desatado un amplio debate en el mundo del espectáculo local.

Melissa Linares demanda a Paco Bazán por presunto incumplimiento de pensión alimenticia

Melissa Linares, madre de la hija menor de Paco Bazán, decidió dar un paso al frente y revelar que emprendió acciones legales contra el exfutbolista por no cumplir con la pensión de alimentos acordada previamente. La mujer, que hasta ahora se había mantenido alejada de los medios, explicó que la denuncia surge por una deuda acumulada tras una conciliación anterior.

En conversación con el programa Arriba mi gente, Linares confirmó que el proceso judicial busca hacer valer el compromiso que Bazán asumió años atrás. “Por incumplimiento de una conciliación anterior”, señaló, agregando que el conductor “no cumple con su hija como él mismo lo firmó”.

La madre aseguró que, pese a la falta de apoyo económico, ha sido ella quien ha asumido todos los gastos de su hija, desde la educación hasta la salud. “Mi hija y yo estamos súper bien, el tema económico es lo que más me repercute cuando falla porque ella y yo estamos solas. Nunca le ha faltado nada porque estoy yo, pero no solamente soy yo la mamá”, expresó.