Camucha Negrete, una de las figuras más queridas de la televisión peruana, enfrenta un delicado estado de salud que ha preocupado a todos sus seguidores. A sus 80 años, la actriz permanece en casa siguiendo reposo estricto debido a una enfermedad en el hígado. Su familia ha compartido detalles sobre cómo la están cuidando en este difícil momento.

Camucha Negrete preocupa a sus fans: nieta revela que está muy delicada de salud

En conversación con el programa ‘América Hoy’, su nieta Paula Mejía reveló cómo se encuentra la familia en este proceso. “Ella está muy delicada actualmente y obviamente con los ánimos bajos en casa. Guarda reposo. Estamos todo el día con ella dándole mucho amor, atendiéndola como una reina y esperando con mucha fe que pueda salir de esto”, expresó.

La joven explicó que, por ahora, no se puede iniciar ningún procedimiento médico. “Por el momento no puede hacerle ningún tratamiento, por eso está en casa, nomás. Está muy delicada del hígado, lo tiene muy afectado y un tratamiento no sería favorable para ella. Dieta estricta está ahorita”, detalló.

No es la primera vez que la salud de Negrete genera preocupación entre sus seguidores. A fines del año pasado, la actriz fue hospitalizada de emergencia tras sufrir pancreatitis, lo que ya había encendido las alarmas sobre su estado. Hoy, su familia y sus fans mantienen la esperanza de verla recuperada.

Camucha Negrete pausó su carrera teatral por motivos de salud

En agosto pasado, Camucha Negrete sorprendió al público y a sus compañeras de elenco al anunciar que debía dejar temporalmente la obra Monólogos de la vagina. La artista explicó que su decisión se debía a un tema médico que requería atención inmediata.

“Chicas, tengo que darles una noticia. Voy a tener que dejar mi sillón de la vagina por un tiempo nada más. Es una urgencia médica la que tengo, pero voy a dejar un reemplazo a una persona muy querida”, expresó en aquel momento.

La noticia generó preocupación entre sus fans y allegados, por lo que su nieta recurrió a las redes sociales para pedir apoyo y oraciones. “Mi Camu está delicadita de salud, como muchos ya saben. Y como sé que mi comunidad también la quiere mucho, les pido oraciones por ella para que su salud mejore”, compartió con evidente preocupación.