Christian Cueva se encuentra en el centro de la polémica por colocarse el 'chip de libido' mientras vive lejos de su pareja, Pamela Franco, lo que ha generado críticas.

Christian Cueva vuelve a estar en el ojo de la tormenta, esta vez por el famoso ‘chip de libido’. Magaly Medina cuestionó con dureza que el futbolista se sometiera a este procedimiento mientras vive lejos de su pareja, Pamela Franco, y no dudó en lanzar advertencias que generaron revuelo.

Magaly cuestiona el ‘chip de libido’ de Christian Cueva

La relación de Christian Cueva y Pamela Franco sigue dando material para la polémica, y ahora se sumó un nuevo ingrediente: el famoso ‘chip de libido’. Magaly Medina no dejó pasar la oportunidad de opinar con dureza sobre el procedimiento al que se habría sometido el futbolista en plena estadía en Ecuador.

Durante la emisión de su programa 'Magaly TV La Firme', la conductora mostró imágenes del pelotero en pleno tratamiento, conocido como rejuvenechip, el mismo al que meses atrás también recurrió Pamela Franco. Desde su tribuna, Medina lanzó un comentario cargado de ironía.

"Bueno, ¿qué dice? Que se ha puesto el rejuvenechip. Yo digo, ¿para qué? Sí está viviendo un amor a distancia. Tú te pones el rejuvenechip cuando tienes a tu pareja al lado porque definitivamente va a incentivar la libido. Entonces, ¿por qué va a incentivar su libido cuando está sin pareja allá en Ecuador? ¿Qué va a hacer cuando el rejuvenechip comience a actuar?", expresó con sarcasmo.

La periodista, además, advirtió a las mujeres sobre los riesgos de este tratamiento en sus parejas, asegurando que podría generar más de un dolor de cabeza. "Mucho cuidado con los rejuvenechip. Yo sé de lo que hablo. Muchas mujeres no se lo ponen a sus maridos porque algunos que son un poco inquietos se ponen más inquietos aún. Comienzan a correr tras cualquier escoba con vestido", sentenció.

Advierten a Pamela Franco por el rejuvenechip de Christian Cueva

El reciente procedimiento estético al que se sometió Christian Cueva sigue generando todo tipo de comentarios en el mundo del espectáculo. Esta vez, Pamela Franco se convirtió en el centro de las bromas y advertencias de conocidas figuras de la televisión, quienes no dudaron en lanzarle mensajes llenos de ironía sobre los efectos que podría tener el famoso rejuvenechip en la vida del futbolista.

La actriz cómica Mayulis Del Valle, popularmente conocida como ‘Pashi Pashi’, fue una de las más directas al respecto: “Con eso a Cuevita no lo para nadie, ni la misma Pamela. Ahora los que se van a activar son los cuernos que le va a poner, ja, ja, ja… y gracias al canje, por supuesto”.

Asimismo, recordó la fama del jugador y dejó claro que el chip no cambiaría su comportamiento: “No va a cambiar”, señaló, asegurando que el tratamiento solo aumentará su energía para repetir viejas travesuras. “Ni modo, que se aguante Pamela porque lo que se le viene son cachos y más cachos por parte de él”, agregó.

En paralelo, Mónica Cabrejos también se sumó a las opiniones con un comentario cargado de sarcasmo: “Habrá que ver si le pusieron estrógenos o testosterona y luego en ambas nos preocupamos. Si es testosterona: Pipilepsia. Si es de estrógenos: Sauuuu”.