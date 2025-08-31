Wapa.pe
ES OFICIAL | Esta es la importante noticia para todos los que esperan el retiro AFP 2025

Andrea Llosa se 'indigna' y le reclama a su novio Pablo de Vinatea tras ser expuesta: "Deja de difamarme"

Durante la transmisión, Pablo de Vinatea hizo un incómodo comentario que provocó la reacción inmediata de Andrea Llosa, quien lo enfrentó entre risas.

    Andrea Llosa se ‘indigna’ y le reclama a su novio Pablo de Vinatea tras ser expuesta: “Deja de difamarme”
    Andrea Llosa enfrenta a Pablo de Vinatea | Composición: Wapa Captura de pantalla - Instagram
    Andrea Llosa se ‘indigna’ y le reclama a su novio Pablo de Vinatea tras ser expuesta: “Deja de difamarme”

    Andrea Llosa vuelve a generar titulares tras anunciar el regreso de su programa streaming junto a su pareja, Pablo de Vinatea. Lo que parecía un lanzamiento tranquilo terminó convirtiéndose en un momento inesperado cuando el empresario la expuso frente a sus seguidores. La conductora no dudó en enfrentarlo ante sus hilarantes comentarios.

    Andrea Llosa encara a su novio Pablo de Vinatea tras incómodo comentario en vivo

    Andrea Llosa sorprendió a sus seguidores al anunciar en Instagram el regreso de su programa streaming junto a su pareja, el empresario Pablo de Vinatea. La periodista reveló que este proyecto había quedado en pausa por falta de un productor, pero ahora retoma con fuerza.

    “Hace un tiempo yo les hablé que queríamos empezar a hacer streaming, de hecho, comenzamos hace como un mes aproximadamente, hicimos dos, pero tuvimos que parar porque no teníamos productor”, contó la conductora.

    La presentadora detalló que ya lograron cubrir esa parte clave y adelantó cuándo retomarán el espacio en línea: “Ya conseguimos productor, un crack, el tema es que no sabíamos de qué hablar, empezamos el martes a las 6:30 de la tarde”.

    Mientras Andrea compartía detalles sobre el programa, titulado “No se puede hablar contigo”, Pablo de Vinatea la interrumpió con un comentario que la dejó en evidencia. “En honor a ti, no se puede hablar contigo”, dijo el empresario, lo que provocó la inmediata reacción de la periodista.

    “No mientas, ya, ¿la gente qué va a pensar? No es así, contigo no se puede hablar”, replicó Llosa, incómoda por lo que su novio dejaba entrever frente a los seguidores.

    Pero la situación se volvió aún más tensa cuando Andrea mencionó que podrían iniciar con un debate sobre los celos. Fue entonces que Pablo lanzó otra frase que generó risas nerviosas y sorpresa: “No, pero no podemos hablar sobre ti”.

    Ante ello, Andrea Llosa no dudó en reclamarle públicamente con un dejo de indignación: “¡Oye! ¡Deja de difamarme!”, respondió entre risas.

