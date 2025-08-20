Wapa.pe
Melissa Klug lanza grave acusación contra madre de Farfán al exponer lo que hizo

Expareja de Paul Michael asegura que descuida a su hija y advierte a Pamela López: “Él está donde está la plata”

Sofía Delgado, madre de la hija de Paul Michael, arremete contra el cantante y lanzó una advertencia a Pamela López y dejó un polémico mensaje en redes sociales.

    Sofía Delgado, madre de la hija de Paul Michael se cansó de sus irresponsabilidades. | Composición Wapa.
    Sofía Delgado, madre de la hija de Paul Michael, encendió la polémica con sus declaraciones en el programa Todo se filtra. Según contó, el actual novio de Pamela López no sería un padre presente y señaló que lleva más de un mes sin compartir tiempo con su pequeña.

    La sorpresa fue mayor porque, mientras el cantante se muestra cercano a los hijos de la empresaria trujillana en redes sociales, su expareja asegura que con su propia hija la historia es muy distinta. “Él está donde está la plata”, disparó Delgado en vivo.

    “Paul Michael no cumple con la manutención”

    La joven explicó que el acuerdo de conciliación que mantiene con el cantante data de hace varios años y que nunca se ha respetado. Por eso, solicitó actualizar el monto de la manutención de acuerdo a los gastos actuales y a los ingresos de él. Sin embargo, aseguró que Paul Michael no quiere conciliar.

    En paralelo, no dudó en hacer referencia a la situación de Pamela López con Christian Cueva: “Eso va a hablar mucho de ella y su doble moral, ¿no? porque uno como pareja debería incentivar”, señaló con firmeza.

    Además, lanzó una advertencia directa a la empresaria: “Si no es buen padre con su propia hija, menos va a ser una buena pareja ni un buen padrastro”.

    Críticas por videos con los hijos de Pamela López

    Delgado también comentó sobre los videos que Paul Michael publica junto a los hijos de Pamela López, dejando en claro que esa actitud no la ha tenido nunca con su propia hija. “Él siempre ha sido un padre ausente en todos los sentidos ¿Qué te puedo decir? Él está donde está la plata”, insistió.

    ¿Indirecta a Pamela López en redes sociales?

    Durante el programa, Todo se filtra mostró una publicación en TikTok que muchos interpretaron como un mensaje directo a la empresaria trujillana. “Podrás ganarme en otras cosas, pero borracha no soy, mala madre menos y ni aunque me paguen me has visto sentada en TV llorando por una manutención, así que ahí son hijas mías”, escribió Sofía.

    Cuando se le preguntó si su publicación estaba dirigida a Pamela López, respondió sin negarlo: “Bueno pues, si le cae a ella (Pamela López) qué te puedo decir”.

    Cabe recordar que, actualmente, la empresaria atraviesa un proceso legal contra Christian Cueva por una presunta falta de pago en la manutención de sus tres hijos desde hace más de un año.

    Expareja de Paul Michael asegura que descuida a su hija y advierte a Pamela López: "Él está donde está la plata"
