Yahaira Plasencia y Maialén Farfán fueron vistas juntas en un concierto, suscitando rumores entre los seguidores de la farándula peruana tras la viralización de fotos y videos.

Yahaira Plasencia y Maialén Farfán, hija mayor de Jefferson Farfán, fueron vistas en el mismo espacio durante una concurrida noche de fiesta en Barranco. El encuentro se dio en medio de un concierto que reunió a varios artistas de la cumbia peruana y que atrajo a decenas de fanáticos. Aunque no se las vio interactuando, la coincidencia generó intriga. Las fotos y videos del momento se viralizaron rápidamente.

Yahaira Plasencia y la hija de Jefferson Farfán coinciden en concierto

El último fin de semana, Yahaira Plasencia fue vista disfrutando de una noche de música y baile en Barranco Bar. Las cámaras del programa ‘Ponte en la cola’ registraron que, de forma coincidente, en el mismo lugar también se encontraba Maialén Farfán Carrasco, hija mayor de Jefferson Farfán.

Según el espacio de espectáculos, las imágenes fueron grabadas el domingo 10 de agosto y muestran a la salsera en un box del local, justo en el mismo que ocupaba la primogénita del ‘10 de la calle’.

Aunque no se aprecia que ambas compartieran conversación, el hecho de que coincidieran en el concierto donde actuaron Leonard León y Lucho Cuéllar no pasó desapercibido para los seguidores de la farándula.

Ese mismo día, la ‘Patrona’ también fue captada en un show del grupo Candela, aparentemente acompañada por Paula Arias, con quien se la vio muy cercana. Plasencia se mostró sonriente y relajada durante toda la velada, dejando la duda de si notó la presencia de Maialén o simplemente decidió enfocarse en disfrutar la noche.

Yahaira Plasencia y Maialén Farfán: cuántos años se llevan

La trayectoria de Yahaira Plasencia en la música comenzó hace más de una década y, a sus 31 años, la salsera ha consolidado un estilo propio que combina talento vocal con una puesta en escena llena de energía y movimientos que cautivan a su público. Nació el 23 de abril de 1994 y desde entonces ha sabido abrirse camino en el mundo artístico.

En contraste, Maialén Farfán, hija mayor de Jefferson Farfán, llegó al mundo el 26 de marzo de 2005 y hoy tiene 20 años. A diferencia de la intérprete, ha mantenido un perfil bajo, sin compartir demasiados detalles en redes sociales ni exponerse en el ámbito mediático.