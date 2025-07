El nombre de Melissa Klug volvió a cruzarse con el de Yahaira Plasencia tras un comentario público que muchos interpretaron como apoyo a una canción contra Jefferson Farfán , la cantante fue consultada sobre su relación con la expareja del futbolista. Yahaira no evitó el tema, pero fue tajante en su respuesta.

“Mucha gente en televisión se burló de mí, hoy en día me hablo con ellos, me han pedido disculpas”, comentó la salsera al hablar sobre cómo ha cambiado su vínculo con algunas figuras del medio. Fue en ese momento que el periodista, conocido como el ‘Flaco’ Granda, aprovechó para preguntarle directamente con quién mantiene ahora una buena relación, a pesar de que en el pasado no se llevaban bien.