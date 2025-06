El próximo lanzamiento musical de Yahaira Plasencia promete dar de qué hablar. ‘Ex Machito’, su nuevo sencillo, estaría inspirado en su experiencia amorosa con Jefferson Farfán y llegaría como una respuesta directa a las recientes indirectas del exfutbolista. En una transmisión en vivo, la cantante adelantó que usará su voz para defenderse y marcar territorio.

Yahaira Plasencia le responde con todo a Jefferson Farfán y calienta el estreno de su canción ‘Ex Machito’

Yahaira Plasencia vuelve al ojo de la tormenta y no precisamente por un nuevo romance. Esta vez, la salsera peruana sorprendió a sus seguidores al anunciar el próximo lanzamiento de su tema ‘Ex Machito’, el cual, según se especula, estaría inspirado en su pasada relación con Jefferson Farfán.

A través de una transmisión en vivo, Yahaira no solo calentó motores para el estreno musical, sino que también envió un potente mensaje que muchos han interpretado como una clara respuesta a los recientes movimientos del exfutbolista, quien apareció en una canción que incluiría indirectas dirigidas hacia ella.

“Esto no lo empecé yo, ojo y si ellos pueden, yo también, si ellos facturan, yo también. A veces la gente juzga sin saber, yo no empecé esto, nunca he hablado de nadie, jamás, pero si sacan una canción que parece que fuera para mí, aunque dicen que no, entonces yo por qué me voy a quedar callada jugando un jueguito que les conviene, bueno, a mí también, así que, toma y dame”, declaró Yahaira durante el en vivo.

Firme y decidida, la cantante dejó claro que no piensa quedarse callada, y que su mejor forma de expresarse será a través de lo que mejor sabe hacer: la música.

“Nosotras las mujeres no tenemos por qué callarnos y más yo que hago música y puedo decirlo hasta en las canciones, lo voy a hacer. Al que le guste bien y al que no, lo siento”, sentenció.

Con estas palabras, Yahaira deja en claro que el empoderamiento femenino y la libertad de expresión serán el corazón de su nueva canción, que promete dar qué hablar. Su esperado estreno podría convertirse no solo en un éxito musical, sino también en el nuevo capítulo de una mediática historia que aún no termina.

Yahaira Plasencia confirma que su nueva canción es una respuesta a Jefferson Farfán

El fuego cruzado entre Yahaira Plasencia y Jefferson Farfán continúa encendiendo la escena mediática. La cantante rompió el silencio y confirmó que su más reciente canción fue inspirada por lo que considera una provocación directa del exfutbolista. Todo comenzó cuando escuchó ciertas frases en su tema que —según ella— llevan un mensaje machista con destinataria clara.

Aunque no tenía previsto estrenar música nueva, la intérprete reveló que la incomodidad que sintió fue lo que impulsó su creatividad. “De la nada, ¡pum! ‘Reina sin corona’, ‘que te pagué el wifi’, ‘que apagué la luz’, ‘como yo no hay’… ¿Qué pasó? ¿creo que te me agrandaste?”, comentó con tono irónico, recordando las frases que detonaron su reacción.

Plasencia explicó que prefirió no quedarse callada y decidió responder a su estilo: con ritmo y letra directa. “Sacaron a una rubia, con la corona que se te cae. Bueno, normal, está bien. Yo sé lo que soy, yo sé lo que valgo. Y bueno, no dije nada, pero ¡pum!, se me prendió el foquito”, expresó con seguridad.