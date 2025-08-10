Dayanita reveló el fin de su relación con Miguel Rubio: “Cada quien está en lo suyo”Únete al canal de Whatsapp de Wapa
La actriz cómica Dayanita, recordada por su paso en JB en ATV, reveló públicamente que su romance con Miguel Rubio llegó a su fin. La confesión ocurrió durante una entrevista con la Chola Chabuca en el programa Esta Noche, donde, visiblemente seria, respondió a la pregunta directa: "¿Tu relación terminó?, le preguntó la Chola. “Se puede decir que sí” —contestó sin rodeos.
Dayanita no le guarda rencór a su expareja
Ante la consulta de Ernesto Pimentel sobre si su expareja “la había sangrado” económicamente, Dayanita fue clara en descartarlo. “No. Ha estado conmigo en mis peores momentos, incluso cuando me alejé de la televisión. Arrastró conmigo todos los problemas y los ataques que me hacían”, relató.
También destacó que, de todas sus relaciones, Miguel fue el más valiente al mostrarse públicamente a su lado. “Me presentó con su familia, estuvo conmigo de arriba a abajo, pero cada quien está por su cuenta”, concluyó.
Un romance que enfrentó rumores
A inicios de julio, Miguel Rubio salió en defensa de la artista, negando que se dedicara “al oficio más antiguo del mundo” y asegurando que, aunque muchos hombres le escriben, ella siempre ha sabido poner límites. “Yo sé la cantidad de gente que le escribe y las veces que ella ha respondido lo mismo. Sé los mensajes que tiene”, afirmó entonces para Al Sexto Día.
Con la separación confirmada, Dayanita atraviesa un momento complejo en lo personal y económico, pero deja claro que cierra este capítulo sin rencores, enfocada en seguir adelante.