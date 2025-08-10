Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Katty García: El cambio de vida extremo tras desaparecer de la tv: su matrimonio con empresaria en EE.UU.

Dayanita reveló el fin de su relación con Miguel Rubio: “Cada quien está en lo suyo”

Dayanita reveló que terminó su relación con Miguel Rubio y aclaró que no hubo problemas económicos. La actriz destacó su valentía al mostrarse junto a ella.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Dayanita reveló el fin de su relación con Miguel Rubio: “Cada quien está en lo suyo”
    ¡Se acabó! Dayanita y Miguel Rubio ya no están juntos. | Composición Wapa.
    Dayanita reveló el fin de su relación con Miguel Rubio: “Cada quien está en lo suyo”

    La actriz cómica Dayanita, recordada por su paso en JB en ATV, reveló públicamente que su romance con Miguel Rubio llegó a su fin. La confesión ocurrió durante una entrevista con la Chola Chabuca en el programa Esta Noche, donde, visiblemente seria, respondió a la pregunta directa: "¿Tu relación terminó?, le preguntó la Chola. “Se puede decir que sí” —contestó sin rodeos.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Dayanita admite que SE EQUIVOCÓ al dejar 'JB en ATV' y se sincera tras su renuncia: "El problema soy yo siempre"

    Dayanita no le guarda rencór a su expareja

    Ante la consulta de Ernesto Pimentel sobre si su expareja “la había sangrado” económicamente, Dayanita fue clara en descartarlo. “No. Ha estado conmigo en mis peores momentos, incluso cuando me alejé de la televisión. Arrastró conmigo todos los problemas y los ataques que me hacían”, relató.

    También destacó que, de todas sus relaciones, Miguel fue el más valiente al mostrarse públicamente a su lado. “Me presentó con su familia, estuvo conmigo de arriba a abajo, pero cada quien está por su cuenta”, concluyó.

    wapa.pe

    NO TE PIERDAS: Melissa Klug reacciona ante posible infidelidad de Jesús Barco: "El engaño y la traición son decisiones"

    Un romance que enfrentó rumores

    A inicios de julio, Miguel Rubio salió en defensa de la artista, negando que se dedicara “al oficio más antiguo del mundo” y asegurando que, aunque muchos hombres le escriben, ella siempre ha sabido poner límites. “Yo sé la cantidad de gente que le escribe y las veces que ella ha respondido lo mismo. Sé los mensajes que tiene”, afirmó entonces para Al Sexto Día.

    Con la separación confirmada, Dayanita atraviesa un momento complejo en lo personal y económico, pero deja claro que cierra este capítulo sin rencores, enfocada en seguir adelante.

    SOBRE EL AUTOR:
    Dayanita reveló el fin de su relación con Miguel Rubio: “Cada quien está en lo suyo”
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    Actor peruano que trabaja en Televisa regresa a Lima y prefirió ir a mercado a comer ceviche

    Allison Pastor sorprende al revelar su verdadera edad y cuántos años le lleva Erick Elera: “Imposible”

    Melissa Klug reacciona ante posible infidelidad de Jesús Barco: "El engaño y la traición son decisiones"

    Angie Arizaga y Jota Benz dejan el Perú con su bebé por conmovedor motivo: "Parece un sueño"

    Esposa de Renzo Schuller habría sido la causa del distanciamiento con Gian Piero Díaz: "Él cambió muchísimo"

    Lo más vistos en Farándula

    Filtran video de Ethel Pozo junto a Gisela Valcárcel y Valeria Piazza tras fuerte altercado que provocó lágrimas

    Jorge Benavides manda carta notarial a América tras brindarle exclusiva de Dayanita a Chola Chabuca

    Dayanita arremete contra congresistas que usaron su nombre masculino en reconocimiento: “Quizá son unos burros”

    Hermano de Christian Cueva le dedica conmovedoras palabras al futbolista tras poderoso mensaje a Pamela Franco: “No importa…”

    Tula Rodríguez rompe su silencio al revelar cómo fue su primer encuentro con Pilar Arana

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    CIRCO ATLANTIKA

    CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

    PRECIO

    S/ 39.00
    Comprar

    CIRCO DE LAS ESTRELLAS

    CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

    PRECIO

    S/ 17.90
    Comprar

    CIRCO MONTECARLO

    CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

    PRECIO

    S/ 29.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;