Dayanita reflexionó sobre su abrupta salida de 'JB en ATV', reconoció que su decisión fue precipitada y ahora se siente arrepentida de lo que ocurrió.

Dayanita revivió uno de los capítulos más difíciles de su trayectoria artística al recordar su abrupta salida de 'JB en ATV'. La comediante admitió que actuó de forma precipitada y que hoy ve su decisión con pesar. Entre tensiones internas, ausencias y malentendidos, la artista enfrentó un quiebre con el equipo, que ahora lamenta.

Dayanita rompe el silencio y confiesa por qué dejó JB en ATV

Dayanita abrió su corazón y narró uno de los episodios más duros de su carrera: su sorpresiva salida del programa humorístico encabezado por Jorge Benavides. En conversación con 'Esta Noche', la actriz y comediante reconoció que su decisión fue apresurada y que hoy la mira con arrepentimiento.

Según contó, las reiteradas faltas a las grabaciones generaron un quiebre en su relación con el conductor y el equipo de producción, desencadenando incluso un proceso legal. “Haber dejado el programa donde me habían dado la segunda oportunidad, porque me sentí acorralada con lo que había pasado”, confesó con evidente pesar.

La humorista aseguró que lo que más le duele es el impacto que su salida tuvo en sus compañeros, a quienes considera ajenos al conflicto. “Yo sé que ellos no tienen la culpa, pero el problema soy yo siempre”, admitió. Tras el distanciamiento, intentó acercarse a varios de ellos para disculparse y explicar lo que estaba viviendo: “Después de lo que había pasado, yo empecé a conversar con ellos y les dije que no me sentía bien”.

Dayanita reveló que también buscó a la producción para pedir un espacio de diálogo y poner las cartas sobre la mesa. “Yo tengo los mensajes cuando he conversado, hasta en llamadas también, para conversar y aclarar los temas. Simplemente, había dicho que no me sentía bien y que por favor me deben un espacio para pensar las cosas”, recordó.

Entre sentimientos de soledad y presión, la artista reconoce que tomó decisiones que hoy quisiera corregir. Su testimonio es un mea culpa que mezcla dolor, sinceridad y el deseo de recomponer los lazos rotos.

Magaly Medina critica duramente a Dayanita y la acusa de “manipular” al público

La más reciente transmisión en vivo de Dayanita, en la que rompió en llanto y pidió apoyo a sus seguidores, no pasó desapercibida para Magaly Medina. Fiel a su estilo directo, la conductora de espectáculos cuestionó la manera en que la actriz cómica expone sus problemas personales en redes.

“Dayanita toda la vida nos tiene manipulando con sus dramas personales. Cuando no se sale con la suya, cuando no puede hacerse cargo de las decisiones que toma en su vida, malas decisiones, lo que hace es victimizarse, hacer un melodrama, buscar lástima del televidente”, expresó Medina sin reparos.