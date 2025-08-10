Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Katty García: El cambio de vida extremo tras desaparecer de la tv: su matrimonio con empresaria en EE.UU.

Dayanita admite que SE EQUIVOCÓ al dejar 'JB en ATV' y se sincera tras su renuncia: "El problema soy yo siempre"

Dayanita reflexionó sobre su abrupta salida de 'JB en ATV', reconoció que su decisión fue precipitada y ahora se siente arrepentida de lo que ocurrió.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Dayanita admite que SE EQUIVOCÓ al dejar 'JB en ATV' y se sincera tras su renuncia: "El problema soy yo siempre"
    Dayanita se arrepiente de dejar JB en ATV | Composición: Wapa Captura de pantalla - Instagram
    Dayanita admite que SE EQUIVOCÓ al dejar 'JB en ATV' y se sincera tras su renuncia: "El problema soy yo siempre"

    Dayanita revivió uno de los capítulos más difíciles de su trayectoria artística al recordar su abrupta salida de 'JB en ATV'. La comediante admitió que actuó de forma precipitada y que hoy ve su decisión con pesar. Entre tensiones internas, ausencias y malentendidos, la artista enfrentó un quiebre con el equipo, que ahora lamenta.

    wapa.pe

    VER MÁS: Darinka Ramírez lanza fuerte acusación contra Doña Charo, madre de Farfán: "No ha sido..."

    Dayanita rompe el silencio y confiesa por qué dejó JB en ATV

    Dayanita abrió su corazón y narró uno de los episodios más duros de su carrera: su sorpresiva salida del programa humorístico encabezado por Jorge Benavides. En conversación con 'Esta Noche', la actriz y comediante reconoció que su decisión fue apresurada y que hoy la mira con arrepentimiento.

    Según contó, las reiteradas faltas a las grabaciones generaron un quiebre en su relación con el conductor y el equipo de producción, desencadenando incluso un proceso legal. “Haber dejado el programa donde me habían dado la segunda oportunidad, porque me sentí acorralada con lo que había pasado”, confesó con evidente pesar.

    La humorista aseguró que lo que más le duele es el impacto que su salida tuvo en sus compañeros, a quienes considera ajenos al conflicto. “Yo sé que ellos no tienen la culpa, pero el problema soy yo siempre”, admitió. Tras el distanciamiento, intentó acercarse a varios de ellos para disculparse y explicar lo que estaba viviendo: “Después de lo que había pasado, yo empecé a conversar con ellos y les dije que no me sentía bien”.

    Dayanita reveló que también buscó a la producción para pedir un espacio de diálogo y poner las cartas sobre la mesa. “Yo tengo los mensajes cuando he conversado, hasta en llamadas también, para conversar y aclarar los temas. Simplemente, había dicho que no me sentía bien y que por favor me deben un espacio para pensar las cosas”, recordó.

    Entre sentimientos de soledad y presión, la artista reconoce que tomó decisiones que hoy quisiera corregir. Su testimonio es un mea culpa que mezcla dolor, sinceridad y el deseo de recomponer los lazos rotos.

    wapa.pe

    TE INTERESA: Angie Arizaga y Jota Benz dejan el Perú con su bebé por conmovedor motivo: "Parece un sueño"

    Magaly Medina critica duramente a Dayanita y la acusa de “manipular” al público

    La más reciente transmisión en vivo de Dayanita, en la que rompió en llanto y pidió apoyo a sus seguidores, no pasó desapercibida para Magaly Medina. Fiel a su estilo directo, la conductora de espectáculos cuestionó la manera en que la actriz cómica expone sus problemas personales en redes.

    “Dayanita toda la vida nos tiene manipulando con sus dramas personales. Cuando no se sale con la suya, cuando no puede hacerse cargo de las decisiones que toma en su vida, malas decisiones, lo que hace es victimizarse, hacer un melodrama, buscar lástima del televidente”, expresó Medina sin reparos.

    La periodista también recordó su etapa en 'JB en ATV', asegurando que su salida fue consecuencia de actitudes poco profesionales. “Ella tenía un trabajo, choteó su trabajo, fue indisciplinada. Ni siquiera con eso la votaron. Jamás vino y todavía le sacaba la lengua a JB. Ahora, ¿qué quiere que hagamos nosotros?”, sentenció, dejando claro que, según su versión, Dayanita perdió oportunidades por falta de compromiso.

    SOBRE EL AUTOR:
    Dayanita admite que SE EQUIVOCÓ al dejar 'JB en ATV' y se sincera tras su renuncia: "El problema soy yo siempre"
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

    Lo último en Wapa

    Angie Arizaga y Jota Benz dejan el Perú con su bebé por conmovedor motivo: "Parece un sueño"

    Esposa de Renzo Schuller habría sido la causa del distanciamiento con Gian Piero Díaz: "Él cambió muchísimo"

    Darinka Ramírez lanza fuerte acusación contra Doña Charo, madre de Farfán: "No ha sido..."

    Christian Domínguez no aguanta las lágrimas y toma insólita decisión con hijos de Karla Tarazona tras imputaciones de Leonard León

    Jorge Benavides manda carta notarial a América tras brindarle exclusiva de Dayanita a Chola Chabuca

    Lo más vistos en Farándula

    ‘Loco’ Vargas es captado en salsoteca sin Blanca Rodríguez: “Pareciera una mujer de menos edad”, dice ‘Metiche’

    Melissa Lobatón, hija de Melissa Klug, culmina prestigiosa carrera y 'Chalaca' emocionada: "Te amo con todo mi ser"

    Papá de Suheyn Cipriani rompe en llanto al volver a escuchar los abusos que pasó su hija

    Cielo Fernández es RETIRADA en pleno show de Corazón Serrano por sorpresivo motivo: "Gracias..."

    El nuevo oficio de Geni Alves tras desaparecer por completo de la tv

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    CIRCO ATLANTIKA

    CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

    PRECIO

    S/ 39.00
    Comprar

    CIRCO DE LAS ESTRELLAS

    CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

    PRECIO

    S/ 17.90
    Comprar

    CIRCO MONTECARLO

    CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

    PRECIO

    S/ 29.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;