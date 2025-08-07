Magaly Medina estalla contra Dayanita tras su video entre lágrimas. La periodista la acusa de manipular al público con dramas repetidos. ¿Víctima o estrategia?

Dayanita volvió a aparecer ante sus seguidores visiblemente afectada y con lágrimas en los ojos, confesando que atraviesa una difícil situación económica y emocional. Pero lejos de recibir empatía, Magaly Medina encendió la polémica al criticar duramente la actitud de la actriz cómica y asegurar que su sufrimiento sería parte de una estrategia para victimizarse.

Magaly no se conmueve: “Siempre es lo mismo con ella”

En su programa, Magaly Medina fue directa y sin filtro al referirse al reciente video en vivo que compartió Dayanita, donde lloró desconsoladamente y hasta mostró su número de Yape para recibir ayuda económica.

“Dayanita toda la vida nos tiene manipulando con sus dramas personales. Cuando no se sale con la suya, cuando no puede hacerse cargo de las decisiones que toma en su vida —malas decisiones— lo que hace es victimizarse, hacer un melodrama, buscar lástima del televidente”, arremetió Magaly.

La ‘Urraca’ incluso recordó el momento en que Dayanita se alejó de JB en ATV, asegurando que fue una situación provocada por su falta de compromiso: “Ella tenía un trabajo, choteó su trabajo, fue indisciplinada. Ni siquiera con eso la votaron. Jamás vino y todavía le sacaba la lengua a JB. Ahora, ¿qué quiere que hagamos nosotros?”, expresó con severidad.

Entre lágrimas y arrepentimiento: “No me avergüenzo, pero me siento arrinconada”

El video que desató la controversia fue compartido por la misma Dayanita en sus redes sociales. En él, la actriz confesó sentirse sola y sin recursos. “A veces me arrepiento de todo lo que hice, a veces no entiendo… la gente lo único que hace es insultarme”, comentó mientras sollozaba.

También reveló que ya no puede pagar su alquiler en Lima y que actualmente duerme en un cuarto en su circo en Chepén.

“No me avergüenzo de lo que hago, pero estoy arrinconada… a veces me arrepiento de todo”, añadió visiblemente afectada.

Magaly responde con dureza: “Tiene que hacerse responsable”

Lejos de mostrar compasión, Medina insistió en que Dayanita debe asumir la responsabilidad por sus decisiones. “Ella tiene que apechugar no más. Cuando uno es adulto, tiene que hacerse cargo de las consecuencias de sus actos. Eso de que esté triste, que no tenga cómo pagar su departamento, bueno, eso es fruto de sus propias decisiones”, afirmó en vivo.

“Siempre llora, pero no cambia”

Además, Magaly fue tajante al recordar que no es la primera vez que la actriz llora públicamente para disculparse. “¿Cuántas veces la hemos visto llorar? Hasta el punto de romperle el corazón a JB y que la recontraten. Pero después vuelve a hacer lo mismo. En JB ya no quieren saber nada de ella y están en todo su derecho”, dijo sin rodeos.