Tras exponerse en ‘Magaly TV, la firme’ que la influencer Dayanita ofreciera citas privadas por una tarifa de 800 soles, la misma actriz dio a conocer que su pareja Miguel Rubio había tomado la decisión de terminar su relación al enterarse de la noticia. “Gente, mi novio me acaba supuestamente de terminar. Se acaba de retirar porque la bruja de Magaly sacó cosas y que según él no sabía. Bueno, me equivoqué, nuevamente, pero él sí sabe todo”, comentó entre lágrimas.