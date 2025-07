En una transmisión en su cuenta de Kick, la artista apareció visiblemente afectada y confesó lo que sucedió: “Ya se fue. …supuestamente me terminó. Se retiró porque la bruja de Magaly sacó cosas y él no sabía. Bueno, me equivoqué, pero él sí sabe todo” , indicó con un semblante triste.

A pesar del impacto emocional, Dayanita aseguró que Rubio aún no se llevaba sus pertenencias, lo que le dejó un resquicio de esperanza. Relató: “Primero me dijo que se iba a ir, pero no se llevó nada. Entonces le dije '¿Es definitivo?' y 'No sé' me dijo”, revelando que la ruptura no estaba totalmente clara.