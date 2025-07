El informe reveló que, mediante su canal de Telegram , Dayanita estaba difundiendo contenido íntimo, lo que no solo generó desconcierto, sino que también desató una oleada de comentarios en los medios. De acuerdo con la información expuesta en el programa, incluso se estaría ofreciendo a mantener relaciones sexuales a cambio de 800 soles.

La tensión se intensificó conforme avanzaba la transmisión en vivo, y Dayanita empezó a evidenciar signos de afectación emocional. “Mi pareja me terminó, no sabía lo que estaba pasando, no lo sabía”, declaró entre lágrimas, indicando que su relación sentimental se había visto perjudicada tras la revelación pública de su incursión en el contenido para adultos.