Pamela López regresa con todo tras recibir advertencias de Pamela Franco: Esto hizo

Pamela Franco y Pamela López protagonizan una nueva polémica después de que la animadora de eventos descartara por completo la posibilidad de trabajar con la expareja de Christian Domínguez , asegurando que no puede ignorar que es la "amante" de su aún esposo. Ante estas declaraciones, Franco no se quedó callada y le respondió con una contundente advertencia.

Pamela Franco no toleró que Pamela López la llamara "amante", a pesar de que todos saben que es la pareja oficial de Christian Cueva. Aunque en un inicio afirmó que no le afecta lo que digan sobre ella o "Aladino", terminó lanzando una contundente advertencia sobre el único motivo que podría hacerla perder el control.

"Esa sería la única manera que me transforme, como cualquier madre", dijo advirtiendo.

Después de las declaraciones de Pamela Franco , la aún esposa de Christian Cueva reapareció en redes sociales i gnorando por completo los comentarios de la cantante. López compartió una fotografía en el evento infantil "Paran Paran Pam Pam", donde se mostró sonriente junto a dos personas que, curiosamente, no serían sus hijos.

“Debo considerar mi bienestar emocional y la integridad de mi familia. Segundo, aunque necesito el trabajo y el dinero, no puedo ignorar el hecho de que se trata de la amante de él. Mi prioridad es proteger mi corazón y el de mis hijos, y no permitir que esta situación cause más controversias. Mis hijos ya están muy afectados”, expresó.