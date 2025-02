Pamela López arremetió contra Pamela Franco , acusándola de ser la amante de su aún esposo, Christian Cueva . Ante estos señalamientos, la cantante no dudó en responder y, además de desmentir la acusación, dejó en claro que no contempla la posibilidad de trabajar con la ahora animadora trujillana.

"No me ofende lo que digan de mí, que hablen lo que quieran porque cada día soy más fuerte. Además, sé cómo han pasado las cosas antes y ahora. Como ya lo he dicho, no explicaré por qué, pues al final cada quién creerá lo que quiera", dijo la cantante.