Por otro lado, a pesar de su reconciliación, Tarazona dejó en claro que eso no significa que confíe plenamente en su pareja, quien es ampliamente conocido en Chollywood por su historial de infidelidades.

"No, mi madre dijo 'de la puerta para dentro pongo las manos al fuego por mis hijos, de la puerta pa fuera yo no sé qué hace cada uno'. No estamos en el tiempo que uno dice 'confío ciegamente o voy a poner las manos al fuego por nadie'", finalizó para Radio Panamericana.