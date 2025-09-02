Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Corte de agua para este lunes 1 de septiembre: Sedapal anuncia distritos y horarios afectados en Lima

Chincha le da la espalda a Don Pedrito tras asegurar que la carapulcra es limeña

Don Pedrito encendió la polémica tras asegurar que la carapulcra no es chinchana sino limeña, lo que generó indignación en Chincha y terminó con su declaración como persona no grata.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Chincha le da la espalda a Don Pedrito tras asegurar que la carapulcra es limeña
    Chincha le da la espalda a Don Pedrito tras asegurar que la carapulcra es limeña
    Chincha le da la espalda a Don Pedrito tras asegurar que la carapulcra es limeña

    Pedro Enrique Villalba García, más conocido como Don Pedrito, volvió a ser tendencia, pero no precisamente por su carisma o sus ocurrencias en televisión. Esta vez, el popular chef encendió la polémica tras afirmar que la carapulcra, plato emblemático de Chincha, tendría origen limeño.

    wapa.pe

    LEER MÁS: Magaly Medina arremete contra Cueva y lo califica de “huachafo” por escoltas: “Si lo voltean, no le cae nada de los bolsillos”

    “La carapulcra es limeña”

    Durante una transmisión en el canal de YouTube Studio Cocina, el cocinero lanzó un comentario que cayó como bomba en el sur chico: “Todo el mundo dice que la carapulcra es chinchana, que la sopa seca es chinchana. Mentira, la carapulcra y la sopa seca, que era la sopa de fiesta, son de Lima y de ahí derivan a Cañete y luego a Chincha e Ica”, declaró.

    La frase no solo desató indignación, sino que motivó a que se le declare persona no grata en Chincha, ciudad donde la carapulcra con sopa seca es un símbolo de identidad cultural.

    El incómodo recibimiento en Chincha

    Pocos días después, Don Pedrito viajó a la provincia para participar en la inauguración de un restaurante. Sin embargo, el ambiente estaba cargado. Periodistas locales lo encararon en plena actividad y le recordaron que muchas familias chinchanas consideran la carapulcra como parte de su herencia y orgullo.

    Muchos chinchanos lo reconocen como persona no grata por decir que la carapulcra no es chinchana, ¿sabe cuántas madres la preparan?”, le reclamaron ante cámaras.

    wapa.pe

    TAMBIÉN PUEDES VER: Rosario Sasieta ANUNCIA que YA NO ES abogada de Pamela López: "Ponemos fin al patrocinio ad honorem"

    Retiro entre la tensión

    Aunque intentó mantener la calma, el chef no pudo evitar el malestar y terminó retirándose del lugar visiblemente incómodo. Su comentario, que pretendía ser una precisión histórica, terminó convirtiéndose en una tormenta mediática y gastronómica que hoy lo tiene en el centro del debate nacional.

    SOBRE EL AUTOR:
    Chincha le da la espalda a Don Pedrito tras asegurar que la carapulcra es limeña
    Dara Rojas Paredes

    Redactora en la sección de la revista Wapa. Bachiller en periodismo por la universidad Jaime Bausate y Meza. Apasionada por el contenido digital, la redacción web, redes sociales y locutora de espectáculos.

    Lo último en Wapa

    Hermana de Pamela Franco revela VIDEO ÍNTIMO que deja al descubierto cómo es en realidad y fans en shock: "Digan..."

    Rosario Sasieta ANUNCIA que YA NO ES abogada de Pamela López: "Ponemos fin al patrocinio ad honorem"

    Madre de ‘Cri Cri’ rompe su silencio y revela por qué devolvió camioneta que Jefferson Farfán regaló a su hijo: “No somos materialistas”

    Estrella Torres destapa la presión que vivió en Corazón Serrano: “Me insistieron y yo no quería irme”

    Pamela Franco sorprende con su respuesta tras la conciliación de Christian Cueva y Pamela López

    Lo más vistos en Farándula

    Ethel Pozo llora desconsolada al despedir a su hija mayor: “Tristeza de no poder verla todos los días”

    Abel Lobatón multiplica por cero a Melissa Klug y Samahara tras ser tildado de “padre ausente”: “Yo estoy feliz y tranquilo”

    Jefferson Farfán sorprende al ‘responder’ con emotivo gesto a ruego de Melissa Klug por su hijo menor

    Milena Zárate pidió que retiren a su invitada por apretar botón rojo: La polémica pregunta que no respondió sobre Thamara Gómez

    Allison Pastor lanza IMPENSADO post en medio de confesión de Greissy Ortega sobre agresión a Randol

    Ofertas

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    B - Factory Lent

    Monturas Importadas de Lentes de Metal o Carey + Resina UV + Examen Visual y Más

    PRECIO

    S/ 39.90
    Comprar

    Stetik Laser

    Láser CO2 fraccionado para retirar 5 lunares

    PRECIO

    S/ 37.80
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;