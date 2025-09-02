Don Pedrito encendió la polémica tras asegurar que la carapulcra no es chinchana sino limeña, lo que generó indignación en Chincha y terminó con su declaración como persona no grata.

Chincha le da la espalda a Don Pedrito tras asegurar que la carapulcra es limeña

Pedro Enrique Villalba García, más conocido como Don Pedrito, volvió a ser tendencia, pero no precisamente por su carisma o sus ocurrencias en televisión. Esta vez, el popular chef encendió la polémica tras afirmar que la carapulcra, plato emblemático de Chincha, tendría origen limeño.

“La carapulcra es limeña”

Durante una transmisión en el canal de YouTube Studio Cocina, el cocinero lanzó un comentario que cayó como bomba en el sur chico: “Todo el mundo dice que la carapulcra es chinchana, que la sopa seca es chinchana. Mentira, la carapulcra y la sopa seca, que era la sopa de fiesta, son de Lima y de ahí derivan a Cañete y luego a Chincha e Ica”, declaró.

La frase no solo desató indignación, sino que motivó a que se le declare persona no grata en Chincha, ciudad donde la carapulcra con sopa seca es un símbolo de identidad cultural.

El incómodo recibimiento en Chincha

Pocos días después, Don Pedrito viajó a la provincia para participar en la inauguración de un restaurante. Sin embargo, el ambiente estaba cargado. Periodistas locales lo encararon en plena actividad y le recordaron que muchas familias chinchanas consideran la carapulcra como parte de su herencia y orgullo.

“Muchos chinchanos lo reconocen como persona no grata por decir que la carapulcra no es chinchana, ¿sabe cuántas madres la preparan?”, le reclamaron ante cámaras.

Retiro entre la tensión