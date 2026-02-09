¡ATENCIÓN postulantes! Ya puedes consultar AQUÍ los RESULTADOS del examen de admisión UNMSM 2026-II

Más de 9 mil jóvenes rindieron la prueba presencial. Ya se puede consultar el puntaje y puesto obtenido en la plataforma oficial de San Marcos .

UNMSM ya publicó los resultados del simulacro de admisión 2026-II. | Composición: Wapa / Dara Rojas

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) dio a conocer el enlace oficial donde los postulantes pueden revisar los resultados del simulacro presencial del examen de admisión 2026-II, realizado el domingo 8 de febrero en la Ciudad Universitaria.

La evaluación permitió a miles de jóvenes medir su nivel académico y conocer, de forma referencial, cómo sería su desempeño de cara al proceso oficial que se desarrollará en marzo.

Más de 9 mil postulantes participaron en el simulacro

Según informó la casa de estudios, 9,851 postulantes participaron en este simulacro presencial, que reprodujo las condiciones reales del examen de admisión: control de ingreso, distribución por áreas, tipo de preguntas y tiempo de evaluación.

Esta jornada académica fue clave para que los aspirantes evalúen su preparación y detecten los aspectos que deben reforzar antes del examen definitivo.

“Este simulacro es una valiosa oportunidad para que los estudiantes, especialmente quienes aún cursan la etapa escolar, conozcan cómo es una evaluación en San Marcos, se familiaricen con su exigencia académica y fortalezcan su preparación con anticipación”, señaló la rectora Jeri Ramón Ruffner.

Más de 9 mil postulantes rindieron el simulacro en San Marcos rumbo al examen oficial.

¿Dónde y cómo consultar los resultados del simulacro?

Tras culminar la prueba, muchos postulantes aguardaban la publicación de los resultados. La UNMSM habilitó el acceso a través de la plataforma oficial de la Oficina Central de Admisión (OCA).

Para conocer el puntaje obtenido, los pasos son los siguientes:

Ingresa a la página oficial de la OCA de la UNMSM.

de la OCA de la UNMSM. Dirígete a la sección de resultados del simulacro presencial.

Selecciona Lima.

Revisa tu puntaje y puesto según la carrera profesional elegida.

El sistema permite una consulta rápida y segura.

Fechas oficiales del examen de admisión UNMSM 2026-II

La OCA también confirmó el cronograma del examen de admisión 2026-II, que se realizará en cuatro fechas para evitar aglomeraciones:

Sábado 7 de marzo: Área D (Ciencias Económicas y de la Gestión) y Área E (Humanidades y Ciencias Jurídicas y Sociales).

Área D (Ciencias Económicas y de la Gestión) y Área E (Humanidades y Ciencias Jurídicas y Sociales). Domingo 8 de marzo: Área B (Ciencias Básicas), Área C (Ingenierías) y examen especial para todas las áreas.

Área B (Ciencias Básicas), Área C (Ingenierías) y examen especial para todas las áreas. Sábado 14 de marzo: Área A (Ciencias de la Salud, excepto Medicina Humana).

Área A (Ciencias de la Salud, excepto Medicina Humana). Domingo 15 de marzo: Escuela Profesional de Medicina Humana.

Inscripción y costos del proceso de admisión

La inscripción al examen se realizará por orden alfabético, según la letra inicial del primer apellido, y estará habilitada del 5 de enero al 26 de febrero.

Las tarifas establecidas son:

Colegios públicos: S/400 (código 9501) .

. Colegios privados: S/800 (código 9502).