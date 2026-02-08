Wapa.pe
Bad Bunny SACUDE el Super Bowl 2026: a qué hora es el show de medio tiempo y dónde verlo EN VIVO ONLINE

Universidad recibe licencia institucional de SUNEDU para ofrecer programas profesionales

La UNID obtuvo el licenciamiento de Sunedu y podrá ofrecer las carreras presenciales de Enfermería y Farmacia y Bioquímica en Lima, tras cumplir las Condiciones Básicas de Calidad.

    La institución cuenta con normativa de investigación, Comité de Ética, líneas científicas definidas y docentes especializados.
    La Universidad Interamericana para el Desarrollo (UNID) obtuvo oficialmente el licenciamiento institucional otorgado por la Sunedu, habilitación que le permite iniciar sus procesos de admisión tras demostrar el cumplimiento de las Condiciones Básicas de Calidad exigidas por la normativa universitaria vigente.

    La autorización quedó formalizada mediante la Resolución del Consejo Directivo N.° 06-2026-SUNEDU/CD, documento emitido luego de una evaluación integral que verificó aspectos académicos, administrativos, de infraestructura y sostenibilidad institucional. Con este aval, la UNID se incorpora al sistema universitario peruano como una nueva alternativa enfocada en la formación profesional en el ámbito de la salud.

    Carreras autorizadas y modalidad de estudios

    A partir del licenciamiento, la UNID podrá ofrecer de manera presencial los programas profesionales de Enfermería y Farmacia y Bioquímica, los cuales se dictarán en su sede ubicada en el distrito de Breña, en la ciudad de Lima.

    Durante el proceso de evaluación, la Sunedu constató que la universidad cuenta con ambientes académicos adecuados, laboratorios especializados y talleres equipados para garantizar una formación práctica acorde con las exigencias del sector salud. Asimismo, se verificó la existencia de recursos tecnológicos orientados tanto a la enseñanza como a la gestión administrativa y el acceso a material bibliográfico.

    Investigación, bienestar estudiantil y transparencia institucional

    En materia de investigación, la UNID acreditó disponer de una normativa interna específica, planificación estratégica y financiamiento destinado al fortalecimiento de su política institucional. La autoridad supervisora destacó la implementación de un Comité de Ética, así como la definición de líneas de investigación vinculadas al área de la salud. Además, el cuerpo docente está conformado por profesionales con experiencia comprobada en investigación, lo que respalda el desarrollo académico y científico de la institución.

    Respecto a la Responsabilidad Social Universitaria y los servicios de bienestar, la universidad presentó una estructura organizativa que garantiza la operatividad de atención médica primaria, orientación psicopedagógica, asistencia social y actividades culturales. Estas acciones cuentan con personal que cumple los perfiles exigidos y con un presupuesto específico que supera el dos por ciento, asegurando su continuidad en el tiempo.

    En el eje de gestión y transparencia, la Sunedu verificó que la UNID mantiene un portal web institucional y un portal de transparencia permanentemente actualizados, donde se difunde la información exigida por la Ley Universitaria y la normativa vigente, garantizando el acceso a datos relevantes para la comunidad universitaria y la ciudadanía.

    Con este licenciamiento, la UNID inicia oficialmente sus actividades académicas bajo un marco regulatorio estricto, ofreciendo a los futuros estudiantes una opción de formación profesional en salud respaldada por estándares de calidad previamente verificados.

    Funciones de la Sunedu

    • Otorgar, denegar y supervisar licencias institucionales a universidades.
    • Verificar el cumplimiento de las Condiciones Básicas de Calidad (CBC) en la educación superior universitaria.
    • Fiscalizar y garantizar la transparencia en la gestión universitaria.
    • Supervisar la oferta académica, infraestructura y servicios estudiantiles de las universidades.
    • Promover la mejora continua y la pertinencia de los programas educativos.
    • Administrar el Registro Nacional de Grados y Títulos.
    • Proteger los derechos de los estudiantes y velar por la calidad de los aprendizajes.
    • Sancionar a instituciones que incumplan la normativa vigente.
    • Publicar información relevante sobre el sistema universitario nacional.
