Sedapal confirma corte de agua de hasta 10 horas este 9 de febrero: horarios y zonas afectadas
¡Atención, Comas! Sedapal ha anunciado un corte programado de agua este lunes 9 de febrero debido a trabajos de mantenimiento en la red de agua potable, necesarios para garantizar un suministro más eficiente. La interrupción afectará a todo el distrito de Comas y sus zonas durante hasta 10 horas.
Se recomienda a los vecinos almacenar agua en recipientes desde el día anterior y tomar precauciones mientras dure el corte. A continuación, se presentan los sectores afectados y el cronograma completo para que puedas planificar tus actividades sin inconvenientes.
Corte de agua en Comas este 9 de febrero: zonas y horarios
- Zonas afectadas: A.H. Ampl. Vista Alegre, A.H. Los Ángeles, A.H. Cerro El Calvario, A.H. Comité 09 y 10 Bella Vista y Nueva Esperanza, A.H. 8 de Diciembre, A.H. P.L. 2000 Alto Perú, A.H. San José, A.H. Las Terrazas de Vista Alegre, P.J. El Carmen Alto, P.J. Señor de los Milagros, A.H. Virgen de las Nieves, A.H. Los Ángeles, A.H. Cerro El Calvario, A.H. Sr. de los Milagros, Pasamayo, P.J. Los Ángeles, P.J. El Carmen Alto y P.J. El Carmen.
- Hora del corte y restablecimiento: desde las 12:00 p. m. hasta las 8:00 p. m.
- Sector involucrado: 343
- Motivo de suspensión: limpieza de reservorio.
Medidas y contacto ante corte de agua en tu distrito
El corte de agua se debe a la limpieza de reservorios de las tuberías principales, necesaria para garantizar el almacenamiento del recurso hídrico en los hogares del distrito afectado. Sedapal recomienda a los ciudadanos tomar medidas preventivas para mitigar el impacto. Si el servicio no se restablece según lo programado, los usuarios deben comunicarse al Aquafono (01) 317-8000 e indicar su número de suministro.