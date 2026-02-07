Revisa qué distritos y zonas se verán afectados por el corte de agua programado por Sedapal , y conoce las fechas y horarios del servicio.

¡Atención, Comas! Sedapal ha anunciado un corte programado de agua este lunes 9 de febrero debido a trabajos de mantenimiento en la red de agua potable, necesarios para garantizar un suministro más eficiente. La interrupción afectará a todo el distrito de Comas y sus zonas durante hasta 10 horas.

Se recomienda a los vecinos almacenar agua en recipientes desde el día anterior y tomar precauciones mientras dure el corte. A continuación, se presentan los sectores afectados y el cronograma completo para que puedas planificar tus actividades sin inconvenientes.

Corte de agua en Comas este 9 de febrero: zonas y horarios

Zonas afectadas: A.H. Ampl. Vista Alegre, A.H. Los Ángeles, A.H. Cerro El Calvario, A.H. Comité 09 y 10 Bella Vista y Nueva Esperanza, A.H. 8 de Diciembre, A.H. P.L. 2000 Alto Perú, A.H. San José, A.H. Las Terrazas de Vista Alegre, P.J. El Carmen Alto, P.J. Señor de los Milagros, A.H. Virgen de las Nieves, A.H. Los Ángeles, A.H. Cerro El Calvario, A.H. Sr. de los Milagros, Pasamayo, P.J. Los Ángeles, P.J. El Carmen Alto y P.J. El Carmen.

Hora del corte y restablecimiento: desde las 12:00 p. m. hasta las 8:00 p. m.

Sector involucrado: 343

Motivo de suspensión: limpieza de reservorio.

Medidas y contacto ante corte de agua en tu distrito