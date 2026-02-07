Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Bad Bunny SACUDE el Super Bowl 2026: a qué hora es el show de medio tiempo y dónde verlo EN VIVO ONLINE

Sedapal confirma corte de agua de hasta 10 horas este 9 de febrero: horarios y zonas afectadas

Revisa qué distritos y zonas se verán afectados por el corte de agua programado por Sedapal, y conoce las fechas y horarios del servicio.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Sedapal confirma corte de agua de hasta 10 horas este 9 de febrero: horarios y zonas afectadas
    Sedapal confirma corte de agua de hasta 10 horas este 9 de febrero. | Composición Wapa
    Sedapal confirma corte de agua de hasta 10 horas este 9 de febrero: horarios y zonas afectadas

    ¡Atención, Comas! Sedapal ha anunciado un corte programado de agua este lunes 9 de febrero debido a trabajos de mantenimiento en la red de agua potable, necesarios para garantizar un suministro más eficiente. La interrupción afectará a todo el distrito de Comas y sus zonas durante hasta 10 horas.

    Se recomienda a los vecinos almacenar agua en recipientes desde el día anterior y tomar precauciones mientras dure el corte. A continuación, se presentan los sectores afectados y el cronograma completo para que puedas planificar tus actividades sin inconvenientes.

    wapa.pe

    LEE MÁS: ¿Tienes multas electorales? Consulta fácil cuánto debes pagar y mantente al día antes de votar

    Corte de agua en Comas este 9 de febrero: zonas y horarios

    • Zonas afectadas: A.H. Ampl. Vista Alegre, A.H. Los Ángeles, A.H. Cerro El Calvario, A.H. Comité 09 y 10 Bella Vista y Nueva Esperanza, A.H. 8 de Diciembre, A.H. P.L. 2000 Alto Perú, A.H. San José, A.H. Las Terrazas de Vista Alegre, P.J. El Carmen Alto, P.J. Señor de los Milagros, A.H. Virgen de las Nieves, A.H. Los Ángeles, A.H. Cerro El Calvario, A.H. Sr. de los Milagros, Pasamayo, P.J. Los Ángeles, P.J. El Carmen Alto y P.J. El Carmen.
    • Hora del corte y restablecimiento: desde las 12:00 p. m. hasta las 8:00 p. m.
    • Sector involucrado: 343
    • Motivo de suspensión: limpieza de reservorio.
    wapa.pe
    wapa.pe
    wapa.pe

    TAMBIÉN LEE: Pago de sueldos vía Yape y Plin ya es oficial: Gobierno aprueba medida para estos trabajadores

    Medidas y contacto ante corte de agua en tu distrito

    El corte de agua se debe a la limpieza de reservorios de las tuberías principales, necesaria para garantizar el almacenamiento del recurso hídrico en los hogares del distrito afectado. Sedapal recomienda a los ciudadanos tomar medidas preventivas para mitigar el impacto. Si el servicio no se restablece según lo programado, los usuarios deben comunicarse al Aquafono (01) 317-8000 e indicar su número de suministro.

    SOBRE EL AUTOR:
    Sedapal confirma corte de agua de hasta 10 horas este 9 de febrero: horarios y zonas afectadas
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    Lo último en Wapa

    DNI electrónico GRATIS todo febrero 2026: Reniec habilita 11 oficinas para tramitarlo sin costo

    Bad Bunny en el Super Bowl 2026: hora, canal y dónde ver el show de medio tiempo EN VIVO ONLINE

    Revelan que peligroso fenómeno se está acercando al Perú y podría quedarse durante 10 meses

    Buenas noticias para asegurados de EsSalud: Amplían cobertura familiar y estos serán los nuevos beneficiados

    15 Animes para adultos que encuentras en Crunchyroll

    Lo más vistos en Ocio

    ¿Quieres saber si alguien está casado? Revísalo fácil en Reniec

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;