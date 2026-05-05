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Esposa de Francho Sierralta habría PERDONADO al “figureti” del yate y desata polémica

Nathalie Galleno hace una aparición con el polémico amigo de Said y Mario, neutralizando rumores de separación.

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    Esposa de Francho Sierralta habría PERDONADO al “figureti” del yate y desata polémica
    Esposa de Francho Sierralta habría PERDONADO su infidelidad. | Composición Wapa
    Esposa de Francho Sierralta habría PERDONADO al “figureti” del yate y desata polémica

    Parece que la controversia ha quedado en el pasado. Después de semanas de especulaciones sobre su conducta durante el renombrado viaje en yate, Francho Sierralta vuelve a ser tema de discusión, pero esta vez debido a su relación personal.

    A pesar de los rumores sobre una separación, Nathalie Galleno, quien todavía es su esposa, habría optado por darle otra oportunidad. Ambos fueron vistos juntos en California, lo que refuerza la idea de una reconciliación inminente.

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    Avistados juntos y muy cariñosos

    Las fotografías lo confirman: la pareja fue captada en el famoso puente de Santa Mónica, disfrutando de un paseo conjunto y mostrando cercanía.

    Testigos afirmaron que incluso se vieron abrazados y solicitaron a otros que les tomaran fotos, mostrando una actitud relajada y afectuosa.

    Este comportamiento ha resultado sorprendente, ya que se decía que Nathalie estaba informada de los detalles del controvertido viaje.

    El escándalo que afectó su relación

    Es importante recordar que Francho Sierralta estuvo envuelto en un lío tras participar en el viaje en yate con Said Palao y Mario Irivarren.

    Según el periodista John Tirado, reportero de 'Magaly TV: la firme', el joven habría sido uno de los más comprometidos en el desorden. Incluso se decía que estuvo implicado en Argentina.

    Estas revelaciones habrían desencadenado una seria crisis en su relación, con rumores de separación en diversos círculos.

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    ¿Una reconciliación final?

    Sin embargo, las últimas imágenes narran otra historia. El hecho de que ambos estén juntos de viaje y demuestren cercanía sugiere que decidieron dejar el escándalo atrás.

    Por ahora, ninguno de ellos ha declarado públicamente, pero las evidencias visuales son elocuentes.

    Todo indica que, a pesar de la controversia, el amor habría prevalecido.

    SOBRE EL AUTOR:
    Esposa de Francho Sierralta habría PERDONADO al “figureti” del yate y desata polémica
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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