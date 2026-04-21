Rodrigo Brand estalla contra reportero de “Magaly TV” tras ser ampayado besándose con Mayra Goñi y rompe una cámara

Rodrigo Brand protagonizó un violento incidente en Miraflores al enfrentar a reporteros de Magaly Medina y romper una cámara en medio de rumores con Mayra Goñi.

Rodrigo Brand pierde los papeles con prensa de Magaly y rompió una cámara al ser consultado por Mayra Goñi. | Composición Wapa | Instagram

Rodrigo Brand pierde los papeles con prensa de Magaly y rompió una cámara al ser consultado por Mayra Goñi. | Composición Wapa | Instagram

¡Se alteró! El actor mexicano Rodrigo Brand, actualmente vinculado a Mayra Goñi, protagonizó un tenso incidente con el equipo de Magaly TV, La Firme durante una salida nocturna el fin de semana en Miraflores. Las imágenes fueron difundidas en el programa, desatando polémica por la reacción del también cantante, quien enfrentó a los reporteros en medio de preguntas sobre su vida personal.

Rodrigo Brand enfurece con reporteros de Magaly TV

El programa de espectáculos difundió un reportaje que comenzó la noche del sábado 18 de abril en Miraflores. Mayra Goñi y Rodrigo Brand salieron a divertirse con un grupo de amigos y, tras varias horas, dejaron el local cerca de las 4.00 de la madrugada para dirigirse a un establecimiento de comida.

Al notar la presencia de las cámaras, ambos no tuvieron reparos en mostrarse cariñosos. Sin embargo, el conflicto surgió al momento de retirarse del restaurante, cuando un reportero le consultó a Rodrigo si ya había oficializado su relación con Mayra, lo que provocó una reacción airada.

El actor no fue el único en encarar a la prensa, ya que también intervinieron tres de sus acompañantes, entre ellos, presuntamente su hermano. Este último comenzó a empujar y patear al reportero, quien intentaba retroceder mientras continuaba grabando lo sucedido.

Instantes después, Rodrigo se aproximó nuevamente al periodista para increparlo. 'Te voy a denunciar por lo que acabas de hacer. ¿Qué estás haciendo? Me da lástima. El periodismo que tú haces... ¿están tan orgullosos de sus papás? Me das lástima', expresó el actor, antes de lanzar un manotazo que terminó dañando la cámara.

Magaly se pronuncia tras altercado de Rodrigo Brand con su equipo

La conductora expresó su indignación por la agresión a sus reporteros, calificándola de salvaje. Además, señaló que la telenovela tiene bajo rating y que este escándalo no los beneficiará.



'Nosotros no tenemos la culpa de que su novelita no funcione, porque este es un NN para nosotros (...) los investigadores de mi programa solo estaban haciendo su trabajo, una chamba que hacen todos los fines de semana, y no para que unos borrachines matones y patanes los agredan. Esto me parece detestable y, encima, trabajan para Latina', sentenció.

El incidente generó rechazo público y reabre el debate sobre los límites del periodismo y la reacción de figuras públicas. Se espera que Latina TV se pronuncie por los daños ocasionados.