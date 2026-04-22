Jazmín Pinedo se revela: "Mi pasión por el fútbol sigue intacta"

Con esta colaboración, Jazmín Pinedo busca conectar diferentes audiencias mientras el fútbol se posiciona como un tema clave en el diálogo digital y la industria del entretenimiento.

La 'Chinita' celebra su regreso al ámbito deportivo tras las críticas recibidas en Rusia 2018, destacando su preparación y profesionalismo durante su desempeño.

La 'Chinita' celebra su regreso al ámbito deportivo tras las críticas recibidas en Rusia 2018, destacando su preparación y profesionalismo durante su desempeño.

La presentadora Jazmín Pinedo expresa que su amor por el fútbol se mantiene firme. En el marco del próximo Mundial, muestra haber dejado atrás las críticas que surgieron tras su participación en Rusia 2018.

"Acabo de sumarme a Betsson como embajadora en un momento tan especial para el deporte como es el próximo Mundial de fútbol, y eso es algo que me entusiasma muchísimo porque mi pasión por este deporte sigue intacta", señaló 'Chinita' al anunciar su nueva colaboración con la casa de apuestas mediante un spot que se ha vuelto viral en redes sociales.

Es importante recordar que Jazmín Pinedo fue objeto de críticas años atrás por su intervención en Rusia 2018. Asistió como enviada del canal con los derechos de transmisión, realizando enlaces en vivo para programas de entretenimiento, su área de especialidad. A pesar de su competente actuación frente a las cámaras, algunos periodistas deportivos cuestionaron su rol.

"Volver a estar de la mano del deporte en esta campaña refleja mucho de mi historia, de cómo he aprendido a enfrentar las críticas y seguir adelante siendo fiel a quien soy. Más allá de las críticas siempre he apostado y creído en mí, he intentado hacer la diferencia en todo lo que hago y agradezco a Betsson por permitirme ser parte de este gran equipo", agregó.