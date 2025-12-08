Wapa.pe
Tilsa Lozano confirma que tuvo una relación con Yaco Eskenazi y revela: "Se fue a Chaclacayo conmigo"

¡Icónica! La Tigresa del Oriente aparece en el nuevo videoclip de Karol G y causa furor en redes

La Tigresa del Oriente impacta en redes al aparecer en el nuevo videoclip ‘Tropicoqueta’ de Karol G, sorprendiendo a sus seguidores y celebrando su vigencia en la música.

    ¡Icónica! La Tigresa del Oriente aparece en el nuevo videoclip de Karol G y causa furor en redes
    La Tigresa del Oriente se luce con Karol G en videoclip de 'Tropicoqueta' | Composición: Wapa Captura de pantalla - Instagram
    ¡Icónica! La Tigresa del Oriente aparece en el nuevo videoclip de Karol G y causa furor en redes

    La Tigresa del Oriente volvió a generar revuelo en redes tras aparecer en el nuevo videoclip ‘Tropicoqueta’, la reciente producción musical de Karol G. Su inesperada participación sorprendió a miles de fans, quienes celebraron verla junto a figuras internacionales. Con esta aparición, la artista peruana reafirma su vigencia en el entretenimiento global.

    La Tigresa del Oriente sorprende con aparición especial en el videoclip de ‘Tropicoqueta’

    La Tigresa del Oriente vuelve a captar la atención del público internacional tras ser una de las figuras invitadas al nuevo videoclip de ‘Tropicoqueta’, el más reciente lanzamiento musical de Karol G. Su presencia en la producción tomó por sorpresa a sus seguidores, quienes celebraron verla nuevamente en una propuesta audiovisual de alcance global.

    En el video, la artista peruana comparte escena con personajes tan reconocidos como la vedette mexicana Lyn May y el popular niño Felipe, famoso en redes por su graciosa presentación moviendo los hombros mientras decía su nombre. Juntos, forman parte del colorido universo que la ‘Bichota’ construyó para esta producción.

    La aparición de La Tigresa del Oriente se integra a un homenaje audiovisual que destaca a mujeres e íconos de la cultura latinoamericana que han dejado huella en el imaginario popular. La propuesta visual de ‘Tropicoqueta’ reúne así a personalidades que han trascendido más allá de sus fronteras y continúan inspirando a nuevas generaciones.

    Es importante recordar que este videoclip se presentó oficialmente durante la transmisión del documental internacional ‘La Premiere’, donde se repasó la trayectoria de Karol G y se revelaron adelantos exclusivos, incluido el video de su tema ‘Ivonny Bonita’.

    La Tigresa del Oriente celebra su encuentro con Karol G

    Judith Bustos, mejor conocida como 'La Tigresa del Oriente' no dudó en celebrar a través de su cuenta de Instagram su participación con la cantante colombiana y se mostró orgullosa de su logro.

    "Gracias a mi amiga Karol G por esta linda experiencia. Garritas positivas juaaauj", se lee y añadió: "Soy clave", emocionando a sus seguidores, quienes no dudaron en felicitarla.

    "Tú eres todo lo que está bien cuando hablamos de sueños y metas en la vida", "Tropigarritas", "Muchas felicidades mi Tigrecita", "Te amo Tigresa, qué bueno, por fin Karol G te pudo conocer", se lee en los mensajes que recibió.

    ¡Icónica! La Tigresa del Oriente aparece en el nuevo videoclip de Karol G y causa furor en redes
    ;