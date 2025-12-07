Melissa Klug se quiebra en mensaje a Samahara tras conocer la separación con Bryan: “No quise que repitieras mis patrones”

¡NO LA DEJA SOLA! Melissa Klug le mandó un sentido mensaje a su hija Samahara Lobatón, quien pasó de tener la familia perfecta a revelar su ruptura con Bryan Torres, padre de dos de sus hijos, por una supuesta infidelidad.

Hace un fin de semana estuvo su mamá junto a Jesús Barco y este último sábado, estuvo Samahara en el programa ‘Esta Noche’, donde la influencer reveló el preciso instante en que decidió encarar al salsero al hallar “fuertes cosas” en su celular, así que optó por terminar con la relación y refugiarse con su familia.

Ante esto, ‘La Chalaca’ le recordó que no está sola y que siempre ha buscado lo mejor para ella y sus hermanos. “Samahara, hija mía, sabes que te amo con todo mi corazón. Así hayamos tenido mil problemas y diferencias, sabes que desde el fondo de mi corazón, siempre quise lo mejor para ti. Que no repitieras patrones que yo viví. Yo quería siempre lo mejor para ti porque aprendí de los errores y no quiero que cargues con los mismos tropiezos”, le dijo.

Asimismo, Melissa insinuó que no deseaba que su hija tenga más acercamientos con Bryan Torres. “Todo lo que te decía era por amor, porque quería que tu camino fuera más ligero y más feliz que el mío y hoy más que nunca, quiero para ti un futuro lleno de amor, de paz y tranquilidad, eso no tiene precio. Nunca te voy a soltar la mano”.

Melissa Klug nunca estuvo de acuerdo con la relación

Por su parte, Samahara Lobatón contó que su madre nunca estuvo de acuerdo con que empezara una relación con el salsero. “No es que ella se llevara mal con él, ella no quería que esté con él. Las mamás siempre saben”, sentenció.