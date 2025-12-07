Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Tilsa Lozano rompe en llanto en ‘EVDLV’ y revela lo que jamás contó del ‘Loco’ Vargas: “Yo sí lo amé”

Melissa Klug se quiebra en mensaje a Samahara tras conocer la separación con Bryan: “No quise que repitieras mis patrones”

Samahara Lobatón reveló que su madre nunca quiso que repitiera sus pasos con respecto a relaciones amorosas.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Melissa Klug se quiebra en mensaje a Samahara tras conocer la separación con Bryan: “No quise que repitieras mis patrones”
    Melissa Klug envía conmovedor mensaje a Samahara Lobatón. | Composición Wapa
    Melissa Klug se quiebra en mensaje a Samahara tras conocer la separación con Bryan: “No quise que repitieras mis patrones”

    ¡NO LA DEJA SOLA! Melissa Klug le mandó un sentido mensaje a su hija Samahara Lobatón, quien pasó de tener la familia perfecta a revelar su ruptura con Bryan Torres, padre de dos de sus hijos, por una supuesta infidelidad.

    Hace un fin de semana estuvo su mamá junto a Jesús Barco y este último sábado, estuvo Samahara en el programa ‘Esta Noche’, donde la influencer reveló el preciso instante en que decidió encarar al salsero al hallar “fuertes cosas” en su celular, así que optó por terminar con la relación y refugiarse con su familia.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Samahara expone VIDEO de sus cámaras de seguridad donde increpa a Bryan Torres por aparente infidelidad: "¿Quién es ella?"

    Ante esto, ‘La Chalaca’ le recordó que no está sola y que siempre ha buscado lo mejor para ella y sus hermanos.  “Samahara, hija mía, sabes que te amo con todo mi corazón. Así hayamos tenido mil problemas y diferencias, sabes que desde el fondo de mi corazón, siempre quise lo mejor para ti. Que no repitieras patrones que yo viví. Yo quería siempre lo mejor para ti porque aprendí de los errores y no quiero que cargues con los mismos tropiezos”, le dijo.

    Asimismo, Melissa insinuó que no deseaba que su hija tenga más acercamientos con Bryan Torres. “Todo lo que te decía era por amor, porque quería que tu camino fuera más ligero y más feliz que el mío y hoy más que nunca, quiero para ti un futuro lleno de amor, de paz y tranquilidad, eso no tiene precio. Nunca te voy a soltar la mano”.

    Melissa Klug nunca estuvo de acuerdo con la relación

    Por su parte, Samahara Lobatón contó que su madre nunca estuvo de acuerdo con que empezara una relación con el salsero. “No es que ella se llevara mal con él, ella no quería que esté con él. Las mamás siempre saben”, sentenció.

    wapa.pe

    NO TE PIERDAS: Francisca Aronsson expone su barriguita de ‘EMBARAZADA’ y sorprende sus fans con post: “Es un verdadero reto

    Por último, la joven madre contó que tras la confrontación se fue a casa de su madre. “En el video claro está que le digo muchas veces que se vaya de la casa y no quiso. Tuve que llamar a mi mamá para que él se fuera”, finalizó.

    SOBRE EL AUTOR:
    Melissa Klug se quiebra en mensaje a Samahara tras conocer la separación con Bryan: “No quise que repitieras mis patrones”
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    Hija de Dayron y Anelhí se corona en importante concurso de belleza y deja en alto al Perú rumbo a competencia internacional

    Mamá de Mario Irivarren impacta al confesar la verdad sobre su relación con Onelia Molina: "Me siento…"

    Samahara expone VIDEO de sus cámaras de seguridad donde increpa a Bryan Torres por aparente infidelidad: "¿Quién es ella?"

    Pamela Franco revela su ESTADO DE SALUD tras exponerse resultados de prueba de ETS de Pamela López por infidelidades de Cueva

    Cueva rompe contrato con Emelec y regresaría a Perú en medio de revelación de resultados de examen de ETS de Pamela López

    Lo más vistos en Farándula

    Samahara Lobatón rompe su silencio y revela el verdadero vínculo que tuvo con la hija de Bryan Torres: "Jamás podría.."

    Xiomy Kanashiro ROMPE EL SILENCIO y revela su VERDADERO TRATO con la madre de Farfán: "Todo lo que dicen..."

    Pamela López hace DESESPERADO pedido a Cueva tras someterse a examen de ETS por sus infidelidades: "No quiero seguir"

    Padre de Christian Cueva habría sido infiel a esposa y mostró a su amante en la cama del hotel, expone Pamela López: "Afanaba a mis amigas"

    Francisca Aronsson expone su barriguita de ‘EMBARAZADA’ y sorprende sus fans con post: “Es un verdadero reto”

    Ofertas

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Cupomark

    Plato con doble altura para cuidar la salud de perros y gatos.

    PRECIO

    S/ 25.90
    Comprar

    Lolo Diaz Spa

    Limpieza Facial Profunda: Peeling, extracción de espinillas, ácido hialurónico, y más

    PRECIO

    S/ 27.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;