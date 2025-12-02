Javier Masías INDIGNA redes tras quejarse de niños en parque de Miraflores: “Ya no se puede usar”

Muchos usuarios criticaron el comentario de Javier Masías por la presencia de los niños, mientras otros entendieron el tono sarcástico de su publicación, que se volvió viral rápidamente.

Una nueva publicación de Javier Masías volvió a sacudir las redes sociales. El crítico gastronómico, conocido por su estilo directo y su constante actividad en plataformas digitales, generó un intenso intercambio de opiniones tras compartir una frase irónica sobre la presencia de niños en un parque miraflorino. Lo que para algunos fue humor ácido, para otros se interpretó como una molestia abierta hacia el uso del espacio público por parte de familias con hijos pequeños.

El comentario se viralizó en cuestión de horas, reavivando la controversia que suele rodear a Masías en cada aparición digital. Su audiencia —fiel, crítica y dividida— respondió con decenas de mensajes en los que se mezclaron la broma, la indignación y el análisis sobre la convivencia en la ciudad.

“Ya no se puede usar, está lleno de niños”: el sarcasmo que desató la discusión

Todo se inició cuando Masías publicó una fotografía del parque acompañada de la frase: “Me parece un gran avance esta nueva obra de la Municipalidad de Miraflores: el estacionamiento para niños”. La ironía del mensaje dio pie a interpretaciones diversas: mientras algunos lo tomaron como una simple sátira urbana, otros consideraron que el crítico expresaba una queja velada contra los menores que juegan en la zona.

Lejos de dejar el comentario ahí, el periodista reforzó el tono sarcástico con un nuevo mensaje en sus historias: “Creo que no han entendido bien que deberían dejar ahí a los niños con su coche para que no ocupen tanto el parque. Ya no se puede usar, está lleno de niños”, escribió, dejando en evidencia que su molestia estaba dirigida a la saturación del espacio.

La publicación generó una ola inmediata de respuestas. Un sector de usuarios criticó lo que consideraron una falta de empatía hacia las familias, mientras que otros defendieron al exjurado de El Gran Chef Famosos, asegurando que su intención fue retratar —con humor— el caos cotidiano en algunas zonas públicas de Lima.

Usuarios lo apoyan su comentario

Si bien muchos padres expresaron su descontento por el comentario, hubo otros que apoyaron el sarcasmo de chef.

Usuarios lo critican: “Para eso es el parque, para que jueguen libremente”, “Vive renegado”, “Es la edad” o “Que tú no hayas tenido infancia no es culpa de los niños”, reflejaron la molestia de quienes consideraron que Masías desaprobaba la presencia natural de niños en áreas recreativas.