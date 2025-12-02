Imitador de Diego Bertie FASCINÓ en la segunda presentación de ‘Yo soy’, pero no se salvó de un jalón de orejas de Ricardo Morán

La actuación de Juan Víctor Sánchez interpretando el tema ‘Natacha’ destacó por su acertada caracterización, lo que le valió fuertes aplausos del público de Yo Soy .

La segunda gala de Juan Víctor Sánchez como Diego Bertie en Yo Soy sorprendió a los televidentes y abrió un intenso debate entre los jueces del programa. El imitador eligió interpretar “Natacha”, uno de los temas más representativos del recordado cantante, logrando una puesta en escena nostálgica que generó expectativa desde su primera aparición.

Con un vestuario y maquillaje diseñados para recrear la estética noventera del artista peruano, Sánchez se entregó a la presentación buscando capturar la energía, dulzura vocal y presencia escénica que caracterizaban a Bertie. Sin embargo, el jurado no tardó en señalar detalles que, a su criterio, todavía deben perfeccionarse.

El jurado reconoce avances, pero advierte fallas en el timbre

El primero en intervenir fue Carlos Alcántara, quien celebró el trabajo visual: “Buena la caracterización. Hoy cuando apareciste a nivel de maquillaje, te han hecho un bururú barará que te pareces así, pero mucho más”, comentó entre risas.

No obstante, rápidamente planteó su observación principal: “Ha estado como intermitente el timbre que tú manejas muy bien de Diego… Yo personalmente siento que no ha estado tan parejo el timbre. Por ratos se te ha ido”. Finalmente, remató con una recomendación directa: “A revisar ese timbre para que esté totalmente parejo”.

Jely Reátegui le pide “ser Diego por completo”

La actriz fue más allá del aspecto vocal y cuestionó la introducción que el participante improvisó antes de cantar: “Creo que te metiste solito con: ‘Vamos a recordar la época de los 90’. Tú cuando ya estás interpretando a Diego en los 90, eres Diego en los 90. Él no diría eso”, señaló.

Aunque reconoció que la presentación fue sólida, también indicó falta de disfrute escénico: “Fue una presentación correcta, pero no deslumbró tanto porque no te he visto tan divertido… Puedes aprovechar más la sonrisa, el juego, la libertad”.

Ricardo Morán cuestiona improvisación y pide precisión actoral

El productor tuvo una de las devoluciones más severas, enfocándose en la construcción del personaje: “¿Ese texto de irnos hacia los 90 estaba en la referencia? ¿Alguna vez Diego dijo eso en un escenario? No. Te lo has inventado tú”, expresó con firmeza.

Para Morán, la prioridad es respetar al personaje sin agregar elementos propios: “Ese tipo de cosas no me gusta dejar pasar, porque estamos haciendo una actuación”, enfatizó.

A nivel vocal, también observó momentos inestables: “Sí, he escuchado el timbre en buenos momentos… pero hubiera sido ideal encontrarle un crescendo”. Además, sugirió un truco interpretativo: “Trata de sonreír más. Cuando sonríes aparece un poco más de brillo en el timbre”.