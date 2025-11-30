Farfán dejó en SHOCK al presentarse en Colombia junto a Laura Spoya y al REVELAR que la prefiere antes que Yaha

Farfán dejó en SHOCK al presentarse en Colombia junto a Laura Spoya y al REVELAR que la prefiere antes que YahaÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
La presencia de Jefferson Farfán en Colombia no pasó desapercibida. El exfutbolista viajó junto a Laura Spoya y el equipo de La Manada, liderado por Gerardo Pe, para grabar un nuevo episodio del programa. Sin embargo, la ausencia de Mario Irivarren durante la transmisión en vivo llamó la atención del público, que de inmediato comenzó a especular sobre su paradero.
Este viaje se dio días después de que el propio Farfán expresara públicamente su favoritismo por la modelo para la conducción del espacio, por encima de Yahaira Plasencia.
Farfán responde entre tensión: ¿Laura Spoya o Yahaira Plasencia?
Uno de los momentos más comentados del episodio ocurrió cuando el exseleccionado fue puesto en aprietos frente a una comparación directa entre Laura Spoya y Yahaira Plasencia. La pregunta generó un ambiente tenso en el set, pues nadie imaginaba que le pedirían una respuesta tan abierta.
Al escucharlo, Farfán reaccionó con sorpresa y un inmediato “Qué frío”, evidenciando lo incómodo del momento mientras buscaba no avivar viejas polémicas.
Jefferson Farfán no dejó dudas: “Laura Spoya”
Aunque intentó manejar la situación con cautela, finalmente el exdelantero decidió responder con firmeza. El deportista aseguró que su favorita en el ámbito televisivo es Laura Spoya, una declaración que tomó por sorpresa a los propios conductores y a los seguidores del programa.
La afirmación generó revuelo inmediato en redes sociales, donde los usuarios celebraron y debatieron el comentario que terminó dándole aún más protagonismo al viaje del exfutbolista.