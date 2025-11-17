Magaly Medina cuestionó el momento de la denuncia de Melissa Linares contra Paco Bazán, sugiriendo que hay detalles que no cuadran.

Magaly Medina volvió a generar conversación en el mundo del espectáculo tras analizar el conflicto entre Paco Bazán y Melissa Linares. La conductora puso en duda el momento en que la denuncia salió a la luz, justo cuando el exarquero aparece públicamente con su nueva pareja. Para la periodista, aún hay piezas que no encajan en el relato de ambas partes.

Magaly cuestiona el momento de la denuncia de Melissa Linares contra Paco Bazán

Magaly Medina volvió a encender el debate en la farándula peruana tras pronunciarse sobre la reciente controversia entre Paco Bazán y Melissa Linares, madre de su hija menor. La conductora aclaró que no resulta extraño que su programa haya dado espacio al exarquero para explicar su versión respecto a la acusación de incumplimiento de pagos y presunto distanciamiento con la menor.

Durante una entrevista con Trome, la conductora expresó que existen detalles que todavía no terminan de cuadrar en el relato de ambas partes, dejando entrever que el conflicto podría tener matices que aún no se han expuesto.

"Creo, además, que esta historia no está siendo contada completa por ambos. Me parece un poco extraño que, justo ahora que públicamente Paco luce su romance (con Susana Alvarado), le entablen una denuncia. Tenía entendido que este fue un romance extramatrimonial y que aparentemente la niña estaba incluida en el núcleo familiar de Paco", comentó la periodista.

La popular ‘Urraca’ también remarcó que la aparición de este caso coincide con el momento en que Bazán ha empezado a mostrarse abiertamente con su nueva pareja, lo que para ella podría explicar el ruido mediático y la tensión entre las partes involucradas.

Magaly Medina explica por qué decidió darle vitrina a Paco Bazán en medio de la denuncia de Melissa Linares

La reciente acusación de Melissa Linares contra Paco Bazán por presunto incumplimiento de obligaciones hacia su hija generó una ola de comentarios en redes y medios de espectáculos. En ese contexto, muchos se preguntaron por qué Magaly Medina decidió brindarle espacio al exfutbolista en su programa, pese a la tensión pública que ha existido entre ambos en ocasiones anteriores.

Consultada sobre esta decisión, la periodista dejó en claro que su postura se basa en criterios periodísticos y no personales. Según explicó, la denuncia hecha por la madre de la menor fue expuesta públicamente, lo que justificaba que el otro involucrado también pudiera dar su versión de los hechos.

"No sé por qué asombra. Al margen de mi molestia con él, creo que la acusación era grave y pública, entonces había que darle derecho a réplica", sostuvo Magaly, subrayando que su deber es ofrecer todas las versiones cuando un caso adquiere relevancia mediática.

La conductora recordó que, más allá de cualquier diferencia pasada, su programa mantiene una línea editorial que busca contrastar información, especialmente cuando se trata de temas familiares o legales que pueden afectar la imagen de los involucrados.