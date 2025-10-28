La popular ‘Chica Rap’ sorprendió al anunciar su retiro tras el tour europeo de Son del Duke , dejando claro que ahora busca enfocarse en su bienestar personal.

Ale Seijas, conocida como la “Chica Rap” de la orquesta Son del Duke, anunció su salida del grupo tras ocho meses de intensa actividad y numerosos logros. La cantante dio a conocer su decisión el 27 de octubre mediante un comunicado en sus redes sociales, sorprendiendo a sus fanáticos justo después del reciente tour europeo de la agrupación.

Ale Seijas se despide de Son del Duke con emotivo mensaje

La salida de Seijas tomó por sorpresa al público y a los seguidores de Son del Duke. La cantante, una de las figuras más destacadas del grupo, había mostrado gran entusiasmo durante la reciente gira por Europa. Por ello, su anuncio generó asombro entre quienes siguen de cerca la trayectoria de la agrupación.

En la carta dirigida a sus fanáticos, la artista señaló: “Siempre guardaré los mejores recuerdos de los momentos vividos en la orquesta”. Esa afirmación, junto con la alusión a experiencias incómodas, dio un matiz de gratitud y cierre a su despedida.

Ale Seijas dedicó unas palabras especiales a Alex Duke, líder de la orquesta. “Quiero expresar mi agradecimiento profundo al Sr. Alex Duke por brindarme la oportunidad de formar parte de este proyecto tan hermoso”. También extendió su mensaje al público y a sus colegas: “A todos ustedes, mi gente, gracias por el apoyo incondicional, por el cariño y por hacerme sentir parte de esta gran familia musical”.

En otro fragmento, expresó: “Siempre estaré agradecida por todo lo que he aprendido y por cada uno de ustedes”. Luego, compartió una visión esperanzadora sobre su futuro artístico: “Este no es un adiós, sino el cierre de un capítulo que ha sido muy especial. Con la bendición de Dios, pronto estaré compartiendo con ustedes nuevos proyectos, porque, como siempre digo, ¡Ale Seijas tiene para rato!”.