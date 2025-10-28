Álvaro Paz de la Barra iniciará una demanda contra Magaly Medina tras el “ampay” y asegura saber qué hará si gana los 30 millones de dólares.

Álvaro Paz de la Barra rompió su silencio y anunció una demanda por 30 millones de dólares contra Magaly Medina. El exalcalde de La Molina y esposo de Sofía Franco la responsabiliza por un grave daño emocional y familiar. Según adelantó, el proceso legal, que ya estaría casi listo, se presentará en un mes y busca que se reconozca el impacto de los reportajes emitidos por Magaly TV, la firme.

Álvaro Paz de la Barra lanza millonaria demanda en contra de Magaly Medina

Álvaro Paz de la Barra sorprendió al anunciar en el podcast Recutecu que demandará a Magaly Medina y al canal ATV por 30 millones de dólares, alegando daños y perjuicios hacia su familia. El exalcalde de La Molina aclaró que no busca venganza, sino poner un alto a lo que considera una exposición excesiva de su vida privada. Además, afirmó que, si gana el proceso, destinará el monto íntegro al INABIF, institución que brinda apoyo a niños en situación vulnerable.

Los conductores del programa mostraron sorpresa ante la magnitud del anuncio y le consultaron si había tomado acciones legales similares antes, a lo que respondió que no. Sin embargo, esta vez parece decidido, ya que el proceso se encontraría en su etapa final y sería presentado oficialmente dentro de un mes. Paz de la Barra también responsabilizó al canal y a su gerencia por el presunto daño causado.

Paz de la Barra revela origen de su conflicto con Magaly Medina

Durante la entrevista, Álvaro Paz de la Barra reveló que Magaly Medina mantiene una “animadversión personal” hacia él desde hace más de una década. Contó que todo comenzó entre 2008 y 2010, cuando su estudio jurídico defendió a una jueza relacionada con el caso que llevó a prisión a la conductora.