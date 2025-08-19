Wapa.pe
    Álvaro Paz de la Barra es ampayado con varias mujeres en discoteca, mientras Sofía Franco está de viaje

    Álvaro Paz de la Barra nuevamente está en el centro de la polémica, luego de que las cámaras de “Magaly TV, la firme” lo captaran disfrutando de una noche de diversión en una discoteca de Miraflores, acompañado por un grupo de jóvenes. Mientras tanto, su esposa y madre de su hijo, Sofía Franco, permanece en Panamá desde hace algunos días, lo que ha generado comentarios sobre su relación.

    LEER MÁS: Magaly Medina critica el lujoso festejo de los Acuña en medio de tragedia por atentado en Trujillo

    El programa ‘Magaly TV La Firme’ presentó este lunes 18 de agosto imágenes donde se observa a Álvaro Paz de la Barra bailando junto a varias jóvenes y sin la compañía de Sofía Franco. El exalcalde llegó solo al local, acompañado únicamente de su personal de seguridad. Durante la noche, la expareja de la exconductora disfrutó del ambiente y se dejó ver en bividi, exhibiendo sus tatuajes y músculos. En los videos emitidos por el espacio de Magaly Medina, aparece animado y cautivado con la música y las luces del lugar.

    Además, la noche loca de Álvaro Paz de la Barra en discoteca de Miraflores, mientras Sofía Franco está en Panamá”, fue como se promocionó la nota del exburgomaestre antes de su difusión en ‘Magaly TV La Firme’. Por otro lado, el programa mostró el documento migratorio de Franco, donde se confirma que la exconductora salió del país y permanece en Panamá desde el 14 de agosto.

    TAMBIÉN LEER: Youna afirma que Samahara Lobatón FINGIÓ PARÁLISIS FACIAL para evitar la ruptura: "Quiso retenerme"

    La mediática relación entre Sofía Franco y Alvaro Paz de la Barra

    Desde que se conocieron en 2011, Álvaro Paz de la Barra y Sofía Franco fueron vistos como una pareja estable, pero en 2014 enfrentaron su primera gran crisis tras un ampay de Álvaro con Pamela Verde. Desde entonces, surgieron denuncias cruzadas que incluyeron acusaciones de agresión física y psicológica, abandono del hogar, problemas de dinero y hasta la sustracción de su hijo, episodios que Sofía expuso públicamente y que marcaron su relación con constantes altibajos.

    Pese a ello, en 2018 decidieron casarse, aunque los conflictos continuaron. En 2020 Sofía protagonizó un triple choque en estado de ebriedad y Álvaro aseguró que estaban separados, pero poco después reaparecieron juntos. En 2021 volvieron a la comisaría tras acusaciones mutuas de violencia. Hoy, la reciente aparición de Álvaro en una discoteca sin Sofía, quien está en Panamá, reabre rumores de crisis.

    SOBRE EL AUTOR:
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

