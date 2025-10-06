Christian Domínguez expresó su tristeza por las declaraciones de su hija, según Norka Ascue: "Ellos están dolidos"

Wapa.pe
¿Cuánto habría gastado Samahara Lobatón para dar a luz a su bebé en EE. UU.?

    Norka Ascue contó la profunda decepción que tienen Christian y Karla.
    Norka Ascue reveló que Christian Domínguez y Karla Tarazona están profundamente decepcionados tras las recientes declaraciones de la hija mayor del cantante en un en vivo de TikTok. La joven de 16 años aseguró que no habla ni ve a su padre desde hace cuatro meses, dejando en evidencia la tensión familiar.

    “Sé muchas cosas, pero no me corresponde decirlo, pero sí puedo asegurar que he sido testigo de todo lo que ha hecho Christian por sacar a sus hijos adelante y cómo Karla se desvivía por la hija de Christian”, comentó la influencer.

    Christian y Karla evitan pronunciarse tras polémica

    Según Norka Ascue, la pareja estaría afectada por los comentarios de la adolescente. “Christian está superdecepcionado. Karla también está dolida y decepcionada porque todos sabemos cómo es ella como madre y con los hijos de Christian”, precisó.

    Por su parte, Mack Songhurst, conocida como ‘La Mackyna’, destacó el compromiso de Christian como padre: “Christian es un padre superresponsable y si toma una decisión drástica podría ser por muchas cosas, como una falta de respeto o malcriadeces. Me da mucha pena que los cuestionen como padre o madre”, señaló.

    Fuerte declaración de la hija sobre Karla Tarazona

    Durante el en vivo, la hija mayor de Domínguez apuntó directamente a Karla, criticando la atención que habría recibido de su padre bajo su influencia.

    “La vez que se alejó de mí, era Karla su pareja. Nunca ha estado presente emocionalmente, desde que nací. No me da la atención que me merezco por darle atención a otras personas”, afirmó.

    En un comentario más contundente, dejó en claro que no mantendrá relación alguna con Karla: “El tema de Karla, no me cae bien, no tengo comunicación con ella y no voy a tener comunicación con ella nunca. No me llevo bien con Karla, no me voy a llevar bien con ella nunca, jamás en la vida. Ni con Karla ni con nadie”, agregó.

    Saraí Pachas

    Saraí Pachas

