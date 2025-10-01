Wapa.pe
Abogada de Jefferson impacta en vivo al confesar si denunciante tuvo romance con 'Cri Cri'

Arrestan a Ángel Calvo, titiritero de Nicolasa, y a la madre de su hijo tras denuncias mutuas de agresión

La madre del hijo de Ángel Calvo acudió a la comisaría y, tras registrarse denuncias de agresiones de ambas partes, ambos fueron detenidos; el hecho también expone antecedentes judiciales y órdenes de protección en curso.

    Nicolasa queda detenido por violencia
    El titiritero Ángel Calvo, famoso por interpretar al personaje de Nicolasa, fue denunciado por la madre de su hijo por presunta agresión. Ambos fueron arrestados en Surquillo, Lima, tras acusaciones cruzadas de violencia física, de acuerdo con la información revelada este martes 30 de septiembre por Magaly TV la firme.

    La intervención policial ocurrió el 29 de septiembre en la vivienda de Ángel Calvo y Eva María Nava, luego de una alerta por altercado. Ambos fueron trasladados a la comisaría para brindar sus declaraciones y someterse a las evaluaciones médicas correspondientes.

    En la dependencia policial, Eva María Nava afirmó entre lágrimas que no era la primera vez que el padre de su hijo la maltrataba y añadió que ya cuenta con medidas de protección. Señaló que el hecho se produjo frente a su hijo: “Estaba mi niño presente, quería evitar que me golpee y él (Ángel Calvo) no hizo nada”, manifestó.

    Ángel Calvo, quien llegó enmarrocado a la comisaría, sostuvo que también fue atacado por la madre de su hijo, motivo por el cual ambos quedaron bajo detención.

    El programa Magaly TV la firme, conducido por Magaly Medina, presentó además documentación judicial que confirma antecedentes de conflictos previos en la pareja, así como medidas de protección activas contra Calvo por episodios de violencia familiar.

    Los registros mostrados evidencian que en al menos dos oportunidades anteriores el actor fue retirado de su domicilio. No obstante, la pareja intentó en diversas ocasiones retomar la relación, llegando incluso a convivir nuevamente al momento de la última intervención. “Hay constancias de retiro de domicilio contra Ángel Calvo y aun así seguían viviendo juntos”, comentó Magaly Medina, quien aclaró que no toma partido por ninguno y expresó su molestia por la persistencia de conflictos que afectan al menor.

    El personaje de Nicolasa, creado por Calvo, se hizo popular en la televisión peruana a través de Canal 7 (TV Perú) con producciones para público infantil y familiar. La denuncia y posterior detención han causado gran impacto entre sus seguidores, dado que el titiritero ha construido una carrera de más de 20 años en los escenarios nacionales.

    Hasta ahora, Ángel Calvo no ha realizado ninguna declaración pública.

    SOBRE EL AUTOR:
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

