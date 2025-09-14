Milena Zárate condenó las infidelidades y lamentó que, de ser cierto, Maju Mantilla haya traicionado la confianza en su matrimonio con Gustavo Salcedo.

El escándalo que involucra a Maju Mantilla y su presunta traición a Gustavo Salcedo continúa dando que hablar. Milena Zárate se pronunció al respecto y sorprendió con una advertencia cargada de sinceridad. La cantante rechazó cualquier tipo de infidelidad y aseguró que este tipo de actos rompen la confianza de pareja.

Milena Zárate sorprende con respuesta sobre supuesta infidelidad de Maju Mantilla

Milena Zárate sorprendió con su honesta reacción ante la supuesta infidelidad de Maju Mantilla. la empresaria colombiana tuvo una fuerte respuesta con su opinión acerca de las traiciones en las relaciones.

"Hay un dicho muy cierto, que es: ‘Cuídate de las aguas mansas (que de las bravas me cuido yo). Esas que tienen carita de yo no fui, sí fueron y fueron bastante. Las apariencias engañan, esas que tienen carita de inocente son las peores", dijo en entrevista con Trome.

Zárate condenó las infidelidades y lamentó que, de ser cierto, la exreina de belleza haya traicionado a su pareja.“Pienso que la infidelidad, tanto de un hombre o de una mujer, es una deslealtad, una traición, duele, es una falta de compromiso o de valores. Si es así (que Maju fue infiel), qué mal”.

La cantante considera que fue el mismo Gustavo Salcedo quien habría filtrado los chats privados de Maju con su productor.

"Creo que el que filtró eso es él (Gustavo) porque está dolido y lo han herido en su ego de hombre, sobre todo porque una traición duele mucho, más cuando hay una familia constituida", añadió.

Peluchín revela chats comprometedores entre Maju Mantilla y su productor

Maju Mantilla vuelve a acaparar titulares tras las recientes revelaciones de Rodrigo González en ‘Amor y Fuego’, donde se habló de su presunta cercanía con Christian Rodríguez Portugal, productor de ‘Arriba mi gente’. El conductor, conocido como ‘Peluchín’, analizó los chats filtrados y no dudó en poner sobre la mesa lo que podría interpretarse como un trato muy familiar entre ambos.

“Mira cómo coordina el comprar cosas, piqueos, (le dice): ‘No sé si será mucho compromiso para ti’”, comentó González frente a cámaras, mientras su compañera Gigi Mitre reaccionaba con visible incomodidad.

El polémico presentador fue más allá y se preguntó: “¿Por qué lo llama de ‘amor’?. Yo te llamo de cielura, pero no en ese plan, ¿no?. Yo sí le hablo así a la producción, pero no creo que Maju le hable así a su productor", subrayó, desatando comentarios en redes sociales.