Temblor en Perú hoy, 2 de setiembre: horario y epicentro del último sismo, según IGP

Pamela López reacciona a cena romántica de despedida de Cueva con Pamela Franco: "Ya es oficial, ya dejó el puesto libre"

La cena de despedida de Christian Cueva y Pamela Franco generó una irónica respuesta de Pamela López, expareja del futbolista.

    Pamela López hace irónico comentario | Composición: Wapa / Captura de pantalla
    La cena de despedida entre Christian Cueva y Pamela Franco en un exclusivo restaurante limeño provocó la reacción inmediata de Pamela López. La expareja del futbolista decidió pronunciarse luego de que Magaly Medina difundiera imágenes del encuentro. Su respuesta no pasó desapercibida.

    Pamela López reacciona con ironía ante cena romántica de Cueva con Pamela Franco

    La aún esposa de Christian Cueva reaccionó al enterarse que el futbolista tuvo una cena de despedida con Pamela Franco antes de regresar a Ecuador. La influencer no dudó en comentar, luego de que Magaly revelara que el jugador había estado en un conocido restaurante de la capital acompañado de la cantante y su familia y amigos.

    "Estuvo en la tarde con sus hijos hoy y los dejó un poco rápido porque ya ves, tenía que llevar a la novia, a su cena de despedida a la novia y exclandestina", dijo Magaly. Ante esto, López sorprendió al expresar: "Sí, ya es oficial, ya dejó el puesto libre", manifestó con ironía López, causando las risas de Magaly.

    "Ay Dios, claro, ahora ella es la oficial, ahora va a saber lo que se siente, pues, Pamela..."¸sostuvo. mientras que Pamela respondió: "Sí, seguro, merecen estar juntos (Dios los cría y ellos se juntan) Sí, sí".

    Pamela López revela cómo enfrentan sus hijos los escándalos de Christian Cueva

    Pamela López abrió su corazón en una entrevista con ‘Magaly TV La Firme’, donde compartió la difícil experiencia que vivieron sus hijos tras los escándalos mediáticos de Christian Cueva. La expareja del futbolista relató que, en los primeros meses de la separación, los menores llegaron a casa afectados por comentarios sobre su padre.

    El diálogo comenzó cuando Magaly preguntó sobre la presencia de los niños en redes sociales. “Tus hijos ven redes sociales, he visto que tu hija está haciendo un canal en YouTube”, lanzó la conductora. López fue tajante: “Quiero aclarar. Ellos no tienen celular, no miran redes sociales”, respondió.

    La influencer aseguró que procura mantener a los menores alejados de la sobreexposición digital, limitando su acceso a plataformas como Instagram o TikTok. Sin embargo, Medina insistió en que una de sus hijas habría realizado entrevistas en YouTube, incluso con Paul Michael, actual pareja de López. Frente a esto, la popular ‘KityPam’ aclaró que se trata únicamente de videos grabados por diversión, sin manejo de cuentas ni interacción con comentarios.

    El programa mostró imágenes de una de estas grabaciones, donde la niña aparece con la pareja de su madre. Aun así, López recalcó que el objetivo es meramente recreativo dentro del entorno familiar. No obstante, admitió que las noticias sobre Cueva lograron filtrarse por otras vías. “No me lo han contado, pero sí hubo incidentes de que le han contado cosas del papá y han venido llorando, pero eso fue al principio. Hoy por hoy, no ha pasado eso, todavía”, reconoció.

    Finalmente, Magaly cuestionó si los propios compañeros de escuela podían ser una fuente de información para los menores. “¿Sus amiguitas del colegio no le dicen: ‘Oye, ¿te vi en el canal’? Porque YouTube, todo el mundo tiene acceso”, preguntó. López sostuvo que, aunque existe cierta exposición, se establecen límites claros para proteger la privacidad y tranquilidad de sus hijos.

    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

    ;