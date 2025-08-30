Melissa Paredes rompe el silencio sobre la salud de su hija con Rodrigo CubaÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
Melissa Paredes y Rodrigo Cuba generaron gran preocupación entre sus seguidores al informar que su hija tuvo complicaciones de salud, lo que obligó a que fuera llevada dos días seguidos a la sala de emergencias de una clínica. Frente a esta difícil experiencia, la exconductora de América Hoy decidió pronunciarse y contar cómo se encuentra actualmente la pequeña.
PUEDES LEER: Entre lágrimas Rodrigo Cuba y Melissa Paredes viven duro momento con su hija en emergencias
¿Cuál es el estado de salud de la hija de Melissa Paredes y Rodrigo Cuba?
Tras dar a conocer que su hija no se encontraba bien, la exmodelo aprovechó sus redes sociales para agradecer los mensajes de cariño y apoyo hacia la menor. Asimismo, confirmó que la niña que tiene con el ‘Gato’ Cuba ya está en casa luego de haber permanecido bajo observación médica.
“Gracias a todos por sus lindos deseos. Ya estamos en casita con mi princesa y ahora vamos a armar pulseritas”, expresó en un video publicado en su cuenta de Instagram.
La exconductora también buscó tranquilizar a sus seguidores asegurando que Mía está en mejor estado, aunque deberá mantener reposo. “La han mandado a reposo, pero ya está mejor, ¿no amor? Vamos a hacer pulseritas juntas”, comentó sonriente junto a su hija.
Melissa Paredes responde a video compartido por Anthony Aranda
En medio de esta situación, Anthony Aranda publicó un divertido video mostrando las reacciones de Melissa, lo que generó diversas opiniones.
No obstante, lejos de incomodarse, la actriz salió al frente y se defendió asegurando que esa no es su verdadera personalidad, pues considera que tiene un carácter bastante tranquilo. “Pero si soy un dulcesitooooooo”, escribió en tono juguetón, recibiendo halagos de sus fans.