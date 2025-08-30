Melissa Paredes apareció en sus redes para explicar la situación de su hija.

Melissa Paredes rompe el silencio sobre la salud de su hija con Rodrigo Cuba: "Se encuentra en reposo"

Melissa Paredes y Rodrigo Cuba generaron gran preocupación entre sus seguidores al informar que su hija tuvo complicaciones de salud, lo que obligó a que fuera llevada dos días seguidos a la sala de emergencias de una clínica. Frente a esta difícil experiencia, la exconductora de América Hoy decidió pronunciarse y contar cómo se encuentra actualmente la pequeña.

¿Cuál es el estado de salud de la hija de Melissa Paredes y Rodrigo Cuba?

Tras dar a conocer que su hija no se encontraba bien, la exmodelo aprovechó sus redes sociales para agradecer los mensajes de cariño y apoyo hacia la menor. Asimismo, confirmó que la niña que tiene con el ‘Gato’ Cuba ya está en casa luego de haber permanecido bajo observación médica.

“Gracias a todos por sus lindos deseos. Ya estamos en casita con mi princesa y ahora vamos a armar pulseritas”, expresó en un video publicado en su cuenta de Instagram.

La exconductora también buscó tranquilizar a sus seguidores asegurando que Mía está en mejor estado, aunque deberá mantener reposo. “La han mandado a reposo, pero ya está mejor, ¿no amor? Vamos a hacer pulseritas juntas”, comentó sonriente junto a su hija.

