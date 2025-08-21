Paul Vega pide perdón tras terrible rechazo contra fan y hace insólito ofrecimiento: "La gente no entiende..."

El actor de Al Fondo Hay Sitio reconoció su error después de que se viralizara un video en el que rechazaba el saludo de una fan con discapacidad . El intérprete asumió su responsabilidad y se comprometió a enmendar la situación.

El actor Paul Vega, miembro del elenco de Al Fondo Hay Sitio, ofreció disculpas públicas después de que un video se viralizara mostrando su negativa a abrazar a una joven fan con discapacidad durante una jornada de grabación. “Me lo merezco, hay que asumir los errores”, declaró el artista en un mensaje transmitido por América Espectáculos, tras la ola de críticas que surgió en redes.

El incidente ocurrió en Ancón, donde varios admiradores esperaban interactuar con el elenco de la popular serie. Entre ellos, una joven acompañada de su madre expresó su entusiasmo por conocer a Vega. El video, que se difundió rápidamente en plataformas como TikTok, mostró al actor rechazando el abrazo de la fan y manteniendo cierta distancia, lo que generó comentarios de apoyo hacia la seguidora y críticas hacia el intérprete.

Paul Vega se disculpa con la fan

Tras la difusión del video, Vega decidió ofrecer su versión y reconocer públicamente su error: “Hubo una situación que mucha gente ha comentado, muy incómoda. Quisiera explicar un poco… pedir disculpas a esa persona que se sintió incómoda, a la que hice pasar un mal rato”, afirmó ante las cámaras de América Espectáculos. Explicó que el episodio ocurrió en medio de un ritmo acelerado y las exigencias de su trabajo durante la grabación.

El actor agregó: “A veces las grabaciones son muy apuradas y yo en el apuro cometí esta torpeza de no atender a esta persona amablemente y como se lo merecía”. Aclaró que no buscaba justificarse: “No es mi intención justificarme, pero a veces la gente no entiende bien este trabajo”.

Paul Vega acepta las críticas

Vega mostró autocrítica y resaltó la importancia de asumir la responsabilidad: “Mucha gente criticó esa actitud, me lo merezco, hay que asumir los errores”. También se dirigió a la joven y su madre, expresando su arrepentimiento y el deseo de remediar el mal momento.