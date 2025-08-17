Wapa.pe
Madre de Suheyn Cipriani 'explota' tras revelaciones de su hija en 'El Valor de la Verdad'

    Gabriela Herrera criticó el pedido de aumento de pensión de Melissa Klug a Farfán. | Composición Wapa.
    La cantante Gabriela Herrera generó revuelo tras pronunciarse sobre la solicitud de Melissa Klug para incrementar la pensión de alimentos de sus hijos con Jefferson Farfán. En su participación en el programa Ponte en la cola, dejó un comentario irónico que encendió las redes.

    La crítica de Gabriela Herrera al pedido de Klug

    Durante la conversación, Herrera no ocultó su sorpresa por el monto que estaría pidiendo la empresaria. Con sarcasmo, cuestionó la cifra y la comparó con lo que viven miles de madres en el país.
    “¿Qué comen los niños, oro? La pensión cada día sube más, cada día son más. Yo siento que hay tantas mujeres que tienen una pensión tan pequeña y que pueden sobrellevar al hijo. Yo no estoy de acuerdo con eso”, expresó.

    wapa.pe

    Melissa Klug busca actualizar la pensión

    El pedido de Klug no es nuevo, pero volvió al debate público tras conocerse que, luego de ocho años con un monto fijado por el Poder Judicial, quiere una actualización. Su defensa legal sostiene que el ajuste responde al crecimiento de los menores y a los costos actuales de su educación.

    En el mismo espacio televisivo, la cantante Yolanda Medina coincidió con Herrera y lanzó su propia crítica: “Melissa Klug siempre está de juicio en juicio, cada vez pide más dinero”, señaló con ironía.

    Melissa Klug insiste en llegar a un acuerdo con Farfán

    Los procesos judiciales entre Klug y Farfán datan desde el 2017. Aunque la empresaria asegura que su prioridad es el bienestar de sus hijos, no descarta recurrir nuevamente a un juicio si no logra un acuerdo con el exfutbolista.

    wapa.pe

    “La mejor herencia que un padre le puede dejar a sus hijos no son autos ni casas, sino estudios”, declaró en el programa América Hoy. Además, reveló que espera que el próximo 26 de este mes, día de la siguiente citación, puedan llegar a una conciliación razonable.

