Oriana Marzoli confesó que sueña con casarse y le dio un plazo a Facundo González para pedirle la mano, dejando dudas sobre su respuesta.

Oriana Marzoli regresó a Perú causando gran revuelo. La pareja de Facundo González visitó el set de "Esto es Guerra" y, entre halagos y bromas, se mostró cercana con el público. Durante su entrevista en "América Hoy", sorprendió al revelar una condición clave para su relación: el esperado anillo de compromiso. Su mensaje dejó a todos con la intriga sobre si Facundo cumplirá con la propuesta que ella tanto espera.

Facundo González celebra la llegada de Oriana Marzoli

Oriana Marzoli llegó a Lima y deslumbró en las pantallas de "Esto es Guerra". La española, pareja de Facundo González, llamó la atención en el set y no dudó en enviarle un mensaje directo sobre el compromiso que espera. En su entrevista para "América Hoy", Oriana elogió al argentino:

"Es que este tío es guapísimo... mojado, no mojado, da igual, como lo pille", comentó entre risas, mientras Facundo bromeaba: "Se nota que es mi novia, ¿no?".

Su visita será breve pero intensa; la rubia permanecerá en Perú hasta el 27 de agosto antes de regresar a España por un proyecto importante.

"Siempre es lindo extrañarse, pero cada uno tiene que hacer sus cosas", agregó Facundo, quien dejó claro que su relación no depende del dinero: "Ella no me va a mantener y yo tampoco la voy a mantener... bueno, si se queda sin trabajo, sí". A lo que Oriana respondió con picardía: "¡Bueno!, a mí me gustaría".

Oriana da ultimátum a Facundo para darle anillo de compromiso

En otro momento, la reportera preguntó sobre matrimonio y Oriana no se guardó nada, revelando que puso una fecha límite para recibir el anillo de compromiso.

"Yo ya le he dicho que tiene dos añitos como máximo para plantarme el anillo, ¿vale? Si no, pues ¡pum! ¡A su casa! Porque tampoco tenemos toda la vida", advirtió.

Aunque aún no piensa en hijos, confesó que sueña con casarse desde pequeña y cree en el amor para toda la vida: