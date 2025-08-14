Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Madre de Suheyn Cipriani 'explota' tras revelaciones de su hija en 'El Valor de la Verdad'

“Un fiasco”: Usuarios muestran INDIGNACIÓN total contra 'Amor y Fuego' por postergar entrevista de madre de Suheyn Cipriani

El programa 'Amor y Fuego' recibió fuertes críticas tras no emitir la esperada entrevista con la madre de Suheyn Cipriani, generando malestar entre sus seguidores en redes.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    “Un fiasco”: Usuarios muestran INDIGNACIÓN total contra 'Amor y Fuego' por postergar entrevista de madre de Suheyn Cipriani
    Usuarios contra Amor y Fuego | Composición: Wapa / Captura de pantalla
    “Un fiasco”: Usuarios muestran INDIGNACIÓN total contra 'Amor y Fuego' por postergar entrevista de madre de Suheyn Cipriani

    El programa ‘Amor y Fuego’ quedó en el ojo de la tormenta tras no emitir la esperada entrevista con la madre de Suheyn Cipriani, pese a haberla anunciado con gran expectativa. La ausencia del material provocó una avalancha de críticas en redes, donde muchos acusaron a Rodrigo González y Gigi Mitre de “vender humo” y generar suspenso innecesario.

    wapa.pe

    VER MÁS: Pamela Franco toma radical decisión contra Christian Cueva tras haber llamado a pareja de Pamela López: “Ella está sufriendo”

    Rodrigo González y Gigi Mitre reciben críticas por no emitir entrevista a la madre de Suheyn Cipriani

    El miércoles 13 de agosto, ‘Amor y Fuego’ generó gran expectativa al anunciar que presentaría en exclusiva una entrevista con la madre de Suheyn Cipriani, en la que reaccionaría a las duras acusaciones de su hija, quien afirmó haber sido agredida cuando tenía siete años. En el adelanto mostrado, la progenitora de la exreina de belleza aparecía visiblemente alterada y enfurecida por las declaraciones de Cipriani, lo que despertó aún más la curiosidad del público.

    wapa.pe

    Sin embargo, el esperado material no fue emitido en esa fecha y el programa informó que se transmitiría al día siguiente, jueves 14 de agosto. Cuando llegó la nueva emisión, los seguidores conectados a la transmisión en YouTube comenzaron a exigir desde los primeros minutos que se mostrara la entrevista prometida. En lugar de ello, el espacio conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre presentó una nota sobre Jonathan Maicelo y Samantha Batallanos, lo que desató una ola de comentarios indignados.

    "Ya, qué nos importa la vida de ese boxeador y su ex, pasen la nota, aburren", escribió una usuaria molesta por el cambio de contenido. Otros también expresaron su frustración: "¿Ya no tienen más notas?", "Otra nota", "Pasen la nota, la gente se va", "Buenas tardes, si no pasaran algo, ahí será que la señora se echó para atrás", "Pasen la nota de la mamá, ¿Qué le pasa a Peluchín? Nos vende humo", "Siguen rellenando notas, sin argumentos válidos... solo hablan como loritos los dos, tanto Pelu como la Gigi... un fiasco".

    La ausencia de la entrevista generó dudas entre los televidentes sobre si el programa realmente cumplirá con mostrar el esperado encuentro con la madre de Suheyn Cipriani o si se trató de una estrategia para prolongar la expectativa.

    wapa.pe

    TE INTERESA: Lucía Oxenford impacta al revelar que sufre enfermedad hereditaria incurable y deja ver cómo la afecta físicamente

    Mamá de Suheyn Cipriani estalla tras fuertes revelaciones de su hija

    Las recientes declaraciones de Suheyn Cipriani, en las que afirmó que su madre la culpó de los abusos que sufrió a manos de su padrastro, desencadenaron una reacción explosiva por parte de la mujer.

    En el adelanto difundido por ‘Amor y Fuego’, se aprecia a la madre de la modelo visiblemente alterada y levantando la voz frente a las cámaras. “¡Nooo, pues! ¡Por qué, dime! ¡Si he mantenido a esa muchacha, si me he fajado por ella! ¡Dime por qué!”, gritó entre gestos de indignación durante su encuentro con el reportero.

    SOBRE EL AUTOR:
    “Un fiasco”: Usuarios muestran INDIGNACIÓN total contra 'Amor y Fuego' por postergar entrevista de madre de Suheyn Cipriani
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

    Lo último en Wapa

    Hijo de Jefferson Farfán defendió a Melissa Klug en las demandas y futbolista le dio inesperada respuesta

    Pamela Franco toma radical decisión contra Christian Cueva tras haber llamado a pareja de Pamela López: “Ella está sufriendo”

    Pamela López revisó las redes de Christian Cueva y quedó helada al encontrar fuerte medida en contra de ella

    Ernesto Pimentel conmueve al revelar íntimo dolor por la pérdida de un hijo: "Dejó un vacío muy doloroso"

    Alexandra Hörler rompe el silencio: perdió a su bebé tras fuerte agresión de exgerente de Universitario

    Lo más vistos en Farándula

    Leslie Shaw hace fuerte acusación contra Mayra Goñi sobre CÓMO SE MANTENÍA en Miami: "Usaba la tarjeta..."

    Madre de Suheyn Cipriani 'explota' tras revelaciones de su hija en 'El Valor de la Verdad': "¡No, dime por qué!"

    Así fue el fastuoso quinceañero de la nieta de César Acuña que costó más de S/500 mil: “Solo un familiar lo superaría”

    Melissa Klug ‘SUPLICA’ a Farfán acabar con las demandas tras conocer que habría perdido juicio de millón de soles

    Lucía Oxenford impacta al revelar que sufre enfermedad hereditaria incurable y deja ver cómo la afecta físicamente

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    CIRCO ATLANTIKA

    CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

    PRECIO

    S/ 39.00
    Comprar

    CIRCO DE LAS ESTRELLAS

    CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

    PRECIO

    S/ 17.90
    Comprar

    CIRCO MONTECARLO

    CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

    PRECIO

    S/ 29.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;