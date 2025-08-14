El programa ' Amor y Fuego ' recibió fuertes críticas tras no emitir la esperada entrevista con la madre de Suheyn Cipriani, generando malestar entre sus seguidores en redes.

El programa ‘Amor y Fuego’ quedó en el ojo de la tormenta tras no emitir la esperada entrevista con la madre de Suheyn Cipriani, pese a haberla anunciado con gran expectativa. La ausencia del material provocó una avalancha de críticas en redes, donde muchos acusaron a Rodrigo González y Gigi Mitre de “vender humo” y generar suspenso innecesario.

Rodrigo González y Gigi Mitre reciben críticas por no emitir entrevista a la madre de Suheyn Cipriani

El miércoles 13 de agosto, ‘Amor y Fuego’ generó gran expectativa al anunciar que presentaría en exclusiva una entrevista con la madre de Suheyn Cipriani, en la que reaccionaría a las duras acusaciones de su hija, quien afirmó haber sido agredida cuando tenía siete años. En el adelanto mostrado, la progenitora de la exreina de belleza aparecía visiblemente alterada y enfurecida por las declaraciones de Cipriani, lo que despertó aún más la curiosidad del público.

Sin embargo, el esperado material no fue emitido en esa fecha y el programa informó que se transmitiría al día siguiente, jueves 14 de agosto. Cuando llegó la nueva emisión, los seguidores conectados a la transmisión en YouTube comenzaron a exigir desde los primeros minutos que se mostrara la entrevista prometida. En lugar de ello, el espacio conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre presentó una nota sobre Jonathan Maicelo y Samantha Batallanos, lo que desató una ola de comentarios indignados.

"Ya, qué nos importa la vida de ese boxeador y su ex, pasen la nota, aburren", escribió una usuaria molesta por el cambio de contenido. Otros también expresaron su frustración: "¿Ya no tienen más notas?", "Otra nota", "Pasen la nota, la gente se va", "Buenas tardes, si no pasaran algo, ahí será que la señora se echó para atrás", "Pasen la nota de la mamá, ¿Qué le pasa a Peluchín? Nos vende humo", "Siguen rellenando notas, sin argumentos válidos... solo hablan como loritos los dos, tanto Pelu como la Gigi... un fiasco".

La ausencia de la entrevista generó dudas entre los televidentes sobre si el programa realmente cumplirá con mostrar el esperado encuentro con la madre de Suheyn Cipriani o si se trató de una estrategia para prolongar la expectativa.

Mamá de Suheyn Cipriani estalla tras fuertes revelaciones de su hija

Las recientes declaraciones de Suheyn Cipriani, en las que afirmó que su madre la culpó de los abusos que sufrió a manos de su padrastro, desencadenaron una reacción explosiva por parte de la mujer.