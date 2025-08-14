La cantante Pamela Franco desató los rumores de un distanciamiento con Christian Cueva al mostrar un tierno regalo recibido en Huánuco.

En medio de los rumores que rodean su romance con Christian Cueva, Pamela Franco volvió a acaparar miradas, pero esta vez por un motivo muy distinto. La cantante de cumbia sorprendió a sus seguidores al mostrar un detalle romántico que recibió en Huánuco y que no provino del futbolista. El gesto, lleno de ternura no tardó en generar comentarios.

Pamela Franco presume tierno regalo que no es de Christian Cueva

La relación de Pamela Franco y Christian Cueva se encuentra en el centro de la polémica y bajo la vista de todos, luego de que Pamela López acusara al futbolista de llamara a su pareja, Paul Michael. Tras estas acusaciones, la cantante de cumbia se lució en Huánuco antes de dar su show y presumió un romántico gesto que recibió y que no fue enviado por Christian Cueva.

"Gracias, Huánuco", escribió la artista mostrando las flores, un perfume y un tierno oso de peluche que le enviaron sus seguidores para hacerle sentir su cariño antes de presentarse.

Como se recuerda, Vanessa Pumarica, la mejor amiga de Pamela Franco, se pronunció y reveló cómo se sentiría la intérprete de ‘Cervecero’ tras enterarse que el ‘Aladino’ habría llamado a Paul Michael, pareja de Pamela López.

¿Cuál fue la reacción de Pamela López ante escándalo de Christian Cueva?

Vanessa Pumarica, amiga cercana de Pamela Franco, rompió su silencio en el programa ‘Todo se filtra’ para referirse a la situación sentimental de la cantante de cumbia. La también bailarina dejó claro que está preocupada por lo que atraviesa su amiga y no dudó en darle un consejo público.

“Si yo estuviera en este momento, ahorita con ella, conversando, le diría: ‘Replantea’”, comentó, dando a entender que cree necesario que Pamela reflexione sobre su relación con el futbolista.

Pumarica resaltó que Franco es una mujer madura y perfectamente capaz de tomar decisiones por sí misma. “Ella ya está grande, es una persona adulta, sabe qué decidir, es una mujer hecha y derecha. Entonces, ella tiene que saber tomar sus decisiones. Obviamente, pues imagínate Christian jamás te va a responder, porque ¿qué va a decir?”, agregó.