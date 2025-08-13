Wapa.pe
Madre de Suheyn Cipriani 'explota' tras revelaciones de su hija en 'El Valor de la Verdad'

Ernesto Pimentel revela encuentro especial con Edgar Vivar y María Antonieta de las Nieves

Ernesto Pimentel cuenta detalles del emotivo reencuentro con Edgar Vivar y María Antonieta de las Nieves, figuras clave en su carrera artística.

    Ernesto Pimentel revela encuentro especial con Edgar Vivar y María Antonieta de las Nieves
    Ernesto Pimentel, creador del querido personaje “La Chola Chabuca”, contará detalles inéditos en su programa ¨El Reventonazo de la Chola¨.
    Ernesto Pimentel revela encuentro especial con Edgar Vivar y María Antonieta de las Nieves

    El carismático creador de “La Chola Chabuca”, Ernesto Pimentel, compartirá en su programa El Reventonazo de la Chola los detalles de un reencuentro que ha conmovido a los fans de la televisión latinoamericana. En esta ocasión, Pimentel se reunió con dos íconos entrañables: Edgar Vivar y María Antonieta de las Nieves.

    Las imágenes del momento, publicadas en sus redes sociales, han dado la vuelta en medios internacionales, despertando nostalgia y admiración. Para el conductor, esta reunión tiene un significado especial, pues celebra la trayectoria de ambos artistas y también marca una etapa clave en su propia carrera.

    wapa.pe

    “Es un honor poder contar los detalles de mi trabajo con Edgar Vivar en nuestro circo, que este año celebra 25 años de trayectoria. Nuestra temporada continúa hasta el 25 de agosto en Plaza Norte, y luego iniciaremos una gira por Chiclayo y otras ciudades que anunciaremos muy pronto”, expresó Pimentel.

    Un reencuentro lleno de recuerdos y gratitud

    Ernesto Pimentel recordó con cariño que María Antonieta de las Nieves fue su madrina en el inicio de su camino en el mundo circense. La actriz, conocida por su papel como “La Chilindrina”, se encuentra en la recta final de su gira de despedida, con las últimas seis funciones en la explanada del Mall del Sur.

    “María Antonieta fue el puente que encontré para aventurarme en el mundo del circo. Me brindó muchos consejos, amor y cariño, y hoy me siento agradecido por toda su sabiduría. Los detalles del encuentro los contaré en mi programa”, comentó el conductor.

    wapa.pe

    Pimentel celebra el éxito de sus programas

    El también presentador de Esta Noche destacó el respaldo del público y la importancia de ofrecer contenido familiar de calidad.

    “Nos esforzamos en ofrecer un producto de calidad y una competencia sana. Agradezco profundamente a la gente que siempre me apoya con su sintonía y que nos permite seguir brindando entretenimiento para toda la familia”, afirmó.

