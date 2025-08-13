La situación se desató a las 11:00 p.m. cuando el acceso principal colapsó debido a la gran cantidad de público que intentaba ingresar al concierto de Corazón Serrano .

El concierto de Corazón Serrano en Tarapoto, organizado por el aniversario de la ciudad, se vio opacado por un serio incidente en la entrada del recinto. Una aglomeración masiva provocó que cuatro personas resultaran heridas, algunas con signos de asfixia y una con corte en la pierna. El hecho ocurrió cuando el público superó el aforo permitido y colapsó el acceso principal. Las imágenes y videos del momento ya circulan en redes sociales.

Aglomeración en concierto de Corazón Serrano en Tarapoto deja múltiples heridos

Lo que debía ser una noche de música y celebración por el aniversario de Tarapoto terminó en un episodio de tensión durante el concierto de Corazón Serrano. Cuatro personas resultaron heridas tras una aglomeración registrada en el ingreso al campo ferial del Colegio Médico, donde se realizaba el evento.

Medios locales reportaron que las víctimas presentaban signos de asfixia, mientras que una de ellas sufrió un corte en la pierna. El incidente se produjo alrededor de las 11:00 p.m., cuando la cantidad de público que intentaba ingresar superó el aforo permitido, provocando que el acceso principal colapsara en cuestión de minutos.

Decenas de asistentes quedaron atrapados en medio de la multitud, lo que generó momentos de pánico. Personal de salud y brigadistas llegaron de inmediato para auxiliar a los afectados, quienes fueron estabilizados en el lugar y no presentaron lesiones graves.

El concierto formaba parte de las actividades oficiales por el aniversario de la ciudad y congregó a miles de fanáticos que llegaron desde distintas zonas. En redes sociales, testigos compartieron imágenes y videos que muestran la magnitud de la multitud concentrada en la entrada. Hasta ahora, la organización del evento no ha emitido un pronunciamiento sobre lo ocurrido ni sobre las medidas que adoptará para evitar incidentes similares.

Usuarios cuestionan a organizadores de concierto de Corazón Serrano

A través de las redes sociales los comentarios no se hicieron esperar por parte de los cibernautas que cuestionaron la organización del concierto de la agrupación de cumbia, al escoger un local pequeño para la magnitud del aforo.