La tensión entre Romina Gachoy y Angie Jibaja volvió a encenderse luego de que la modelo peruana acusara públicamente a la uruguaya y a Jean Paul Santa María de poner en riesgo a sus hijos. Desde América Hoy, Romina no dudó en responder de manera directa y con fuertes declaraciones.

“Simplemente, se están tomando las medidas de protección para los chicos, porque ella está incurriendo nuevamente en desacato a una medida judicial que tiene… Encima hablando sin prueba alguna de todo lo que dice… Hay medidas de protección en las cuales ella no puede mencionar ni mostrar a los niños ni a su familia”, sostuvo Gachoy.

La modelo uruguaya también aseguró contar con pruebas que evidenciarían que Angie no ha superado sus problemas de adicción. “Está peor que nunca y todo esto se está presentando al juez. No hay pruebas de absolutamente nada de lo que dice, son inventos y yo no voy a estar en dimes y diretes con una persona enferma que no está en sus cabales. Todo se llevará por la vía judicial”, remarcó.

Romina Gachoy comentó que es la historia de siempre

Romina fue más allá y afirmó que las recientes declaraciones de Jibaja serían consecuencia de sus adicciones, llegando incluso —según dijo— a dañar emocionalmente a los menores. “Es la historia de siempre, habla por hablar en base a su paranoia, no tiene pruebas de nada de lo que dice y sigue agrediendo psicológicamente a los chicos… Eso que hace es un desacato a la orden de un juez, así que tendrá que atenerse a las consecuencias”, señaló.

Finalmente, Gachoy aseguró que, con el tiempo, sus hijos podrán contar su versión de la historia: “Tiempo al tiempo… verás que todo siempre sale a la luz y uno siempre recoge lo que siembra… Falta muy poquito para que los chicos sean mayores y cuenten quiénes somos nosotros. Al final ellos siempre serán el reflejo de la verdad y de cada esfuerzo que uno hace”.

¿Qué dijo Angie Jibaja?

Días antes, Angie Jibaja había encendido la polémica a través de un video en vivo en redes sociales, donde acusó a Romina y a Jean Paul de desatender a sus hijos. Según relató, ambos permitirían que los menores vayan y regresen caminando solos del colegio, pese a la inseguridad en el país.