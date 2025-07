Tras más de un año y medio de espera, el caso entre Samantha Batallanos y Jonathan Maicelo llegó a su desenlace judicial. La denuncia por agresión física y psicológica interpuesta por la modelo derivó en una condena para el exboxeador. Aunque la pena no contempla cárcel efectiva, se dictaron medidas correctivas. La noticia no tardó en generar fuertes reacciones en redes sociales.

"Jamás he pegado a una mujer, es algo que no me nace. No he golpeado a una mujer específicamente hablando. Sí, hubo violencia verbal. Tuvimos pelea como en toda relación, pero jamás la agredí, fue todo lo contrario. Ella me agredió a mí", manifestó el deportista en su participación en ‘El valor de la verdad’.