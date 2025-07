Bruno Agostini rompió su silencio y lanzó una advertencia contundente a Melissa Paredes , asegurando que cuenta con evidencia real del polémico encuentro íntimo que habrían tenido con Andrea San Martín . El modelo español recalcó que cuenta con pruebas que respaldan su versión, aunque aseguró que no las mostraría.

En medio del cruce mediático, Melissa pidió que el exchico reality mostrara pruebas de sus afirmaciones. “Sería feo que salga con mensajes que gracias a Dios Fabio los tiene todos guardados”, fue la contundente respuesta de Agostini, quien dejó entrever que las pruebas sí existen, aunque por ahora no serían reveladas.

Además, Bruno remarcó que en ningún momento Melissa negó lo ocurrido, y que incluso habría confirmado el hecho al admitir que él la llamó hace años para pedirle disculpas. Para él, esto refuerza su versión de los hechos. “Fabio tiene todo guardado, pero no voy a sacar nada, no quiero hacerla más larga”, aclaró, asegurando que su intención no es seguir alimentando la polémica.