Melissa Paredes se defiende y tilda de “cobarde” a Bruno Agostini tras íntima confesión en EVDLV: "Sin sentido"

Melissa Paredes no se guardó nada. En su aparición en el programa 'Ponte en la cola' , la actriz respondió a las polémicas declaraciones de Bruno Agostini, quien ventiló en 'El valor de la verdad' que mantuvo un encuentro íntimo con ella y Andrea San Martín. La modelo no dudó en cuestionar la actitud del español, calificándola como poco caballerosa.

“De poco caballero, pero de subsuelo, porque por último si te vas a sentar en un lugar a cobrar tus 'chibilines' (dinero) para que comas un rato… A pechuga y di: ‘estoy contando por qué me da la gana’ y no culpar ni señalar a dos mujeres”, expresó indignada Melissa Paredes.

Durante el programa, Melissa expresó su malestar por las palabras del modelo, quien habló sobre una situación que, asu parecer, no sería verdad. “Yo no tengo por qué dar una opinión ni nada por algo que supuestamente para esta persona ha pasado hace 12 años. No tiene sentido”, declaró con firmeza.